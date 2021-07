Jegere felte 216 ulver på 60 timer i Wisconsin

Mandag meldte forskere at opptil en tredel av ulvebestanden i den amerikanske delstaten Wisconsin var blitt felt under ulvejakta tidligere i år. Ulv ble i fjor fjernet fra statens liste over utrydningstruede arter, the Endangered Species Act. Det skriver The Huffington Post.

Forskere fra The University of Wisconsin-Madison har beregnet at mellom 313 og 323 ulver ble drept av mennesker mellom april 2020 og april 2021. Det slår de fast i en ny studie. Professor Adrian Treves, hovedforfatter av studien, sier at tallene bør vekke bekymring rundt videre ulvejakt i staten Wisconsin.

– Selv om målet til Wisconsin Department of Natural Resources er å ha en stabil ulvepopulasjon, viser vårt anslag at bestanden faktisk ble vesentlig redusert, sier Treves i en pressemelding.

216 ulver på 60 timer

For bare en måned siden måtte representanter fra naturdepartementet stoppe den lovlige ulvejakta etter tre dager, fordi jegere hadde drept rundt 216 ulver på 60 timer. Det var langt flere enn kvoten på 119 ulver. Tallene sjokkerte blant annet naturvernere, som allerede hadde saksøkt staten i et forsøk på å stanse jakta i ulvenes paringstid, når de er spesielt sårbare.

Wisconsin hadde opprinnelig planlagt å starte den første ulvejakta på seks år i november 2021, men en pro-jakt-gruppe saksøkte og vant en rettssak som tillot dem å starte jakta allerede i februar.

Fredet i snart 50 år

Studien som publiseres nå, viser at mange av de andre ulvene ble utsatt for snikjakt, der jegerne gjemmer dyra og fjerner alle spor etter jakten. Det er anslagsvis mellom 695 og 751 ulver igjen i delstaten, av de minst 1.034 ulvene de hadde i fjor.

Ulver har vært fredet i USA siden 1974. Jakta ble gjeninnført etter at Trump-administrasjonen fjernet ulv fra rødlista, en avgjørelse som trådde i kraft i januar i år. Nå som ulvene ikke lenger er på den føderale listen over utrydningstruede arter, er det opptil enhver stat å håndtere naturvernspørsmål, så lenge de sender inn femårsplanene sine til U.S. Fish and Wildlife Service.

Byrået anslår at det er omtrent 6.000 ulver i det kontinentale USA, spredd over statene Idaho, Michigan, Minnesota, Montana, Oregon, Washington og Wisconsin.

