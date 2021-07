Haitis president ble drept i et angrep natt til onsdag, melder lokale medier

En gruppe uidentifiserte personer angrep Moïses privatbolig ved 1-tiden natten mellom 6. og 7. juli. Presidenten ble dødelig såret, skriver Joseph i en uttalelse gjengitt av nyhetsnettstedene Juno7. og VBI.

Joseph fordømmer angrepet og maner befolkningen til ro. Han sier politiet og landets væpnede styrker har kontroll på sikkerhetssituasjonen. Joseph har signert uttalelsen som «fungerende statsminister», til tross for at president Moïse så sent som mandag utnevnte en ny statsminister, Ariel Henry.

Førstedame Martine Moïse skal ha blitt såret av skudd i det samme angrepet.

Moïse har styrt det karibiske landet siden februar 2017. Valget i oktober 2019 ble avlyst, delvis som følge av omfattende protester mot Moïse. Presidenten har styrt ved dekret siden den forrige nasjonalforsamlingens periode utløp i januar i fjor.

Landet, som er det fattigste på det amerikanske kontinentet, er herjet av lovløshet og usikkerhet. Bortføring med krav om løsepenger er et stort problem, og gjengene som står bak, går i praksis fri for straff.

