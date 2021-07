Centerpartiet klar til å slippe fram Löfven, men krever reformer

Centerpartiets leder Annie Lööf kom med beskjeden på en pressekonferanse mandag.

Der sa hun også at partiet avslutter budsjettsamarbeidet med Socialdemokraterna og Miljöpartiet og heller vil legge fram et eget budsjett til høsten.

– Vi kommer til å gå i konstruktiv opposisjon, sa Lööf og framholdt at partiet fra nå av vil ha en friere rolle.

Samtidig som Lööf holdt pressekonferanse, var Stefan Löfven på vei til Riksdagens talmann Andreas Norlén for å gi beskjed om han har funnet parlamentarisk støtte til en ny regjering.

Etter at Centern har sagt at de vil «slippe fram» den sosialdemokratiske partilederen som sjef for en ny regjering, uttaler Norlén at han vil foreslå at Stefan Löfven får statsministeroppdraget.

Det er likevel ikke klart om Löfven har nok støtte til å få godkjent en ny regjering. Han trenger ikke flertall i Riksdagen, men klarer seg så lenge det er færre som stemmer mot en ny regjering enn for.

Svenske kommentatorer tør ikke spå om Löfven greier å få nok støtte.

Blant årsakene er at Centerpartiet har stilt flere krav for å slippe Löfven fram som statsminister, krav som det minste regjeringspartiet Miljöpartiet har sagt at de ikke kan akseptere.

Skog og strandsone

Blant Centerns krav er en oppmyking av reglene som hindrer utbygging av strandsonene i Sverige, og flere rettigheter til skogeierne.

Miljöpartiets talsmann Märta Stenevi sier at kravene til Centerpartiet krysser partiets røde linjer, og at de går lengre enn i den såkalte januaravtalen, samarbeidsavtalen som de to regjeringspartiene inngikk med Liberalerna og Centerpartiet i januar 2019.

– Vi kan ikke stille opp på de ultimate kravene som Centerpartiet har stilt for å vanne ut beskyttelsen av skogen og naturen, og selv for strandbeskyttelsen til fordel for eiendomsretten, sier partiets andre talsperson Per Bolund.

Det er heller ikke klart om alle i Riksdagen vil stemme i tråd med partilinjen i en eventuell avstemning.

Liberalernas leder Nyamko Sabuni sier at hun ikke kan garantere at hele riksdagsgruppen stemmer mot Stefan Löfven. Dermed kan det dukke opp en situasjon der det er utbrytere i begge fløyer.

Ikke førstevalg

Centerpartiet har bestemt seg for å stemme «gult» under Riksdagens avstemning, ifølge Lööf. Det betyr at de avstår fra å stemme Så lenge Löfven ikke får et flertall mot seg, kan han fortsette som statsminister.

– Dette er ikke vårt førstevalg, langt ifra, sa Lööf.

Avstemningen vil først kunne skje onsdag, men det er også mulig at Löfven ber om mer tid til regjeringssonderinger slik at forhandlingene mellom de ulike partiene kan forsette,

Löfven har siden torsdag forsøkt å samle støtte til en ny rødgrønn regjering etter at han ble felt i en mistillitsvotering i Riksdagen for to uker siden.

Eget budsjett

På pressekonferansen fikk Lööf flere spørsmål om budsjettet som Centerpartiet vil legge fram til høsten. Hun understreket at partiet vil stemme for sitt eget budsjett, men ville ikke forskuttere hva som vil skje under en sluttvotering. Dermed kan det oppstå en ny regjeringskrise om noen måneder selv om Löfven skulle kunne fortsette som statsminister.

Hun understreket også at partiet ikke kommer til å stemme ja til et rødgrønt budsjettforslag hvis det er et resultat av forhandlinger med Vänsterpartiet, SVs svenske søsterparti.

Centerpartiet vil verken samarbeide med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Lööf understreket at partiet først og fremst ønsket seg et samarbeid over midten, men siden det ikke lyktes, velger de å spille en konstruktiv rolle og stemme slik at Löfven sikrer seg nok parlamentarisk støtte til å fortsette som statsminister.