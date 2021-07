Russland og vestlige land strides om nødhjelp til Syria

Den nåværende avtalen utløper 10. juli, og innen da må et nytt vedtak gjøres i FNs sikkerhetsråd. Dagens avtale sikrer at nødhjelp kan bringes inn via grenseovergangen Bab al-Hawa nord i Syria, den siste gjenværende grenseovergangen som kan brukes for nødhjelpsleveranser til områder i Syria som ikke er kontrollert av regimet i Damaskus.

Uten denne risikerer over 1 million mennesker i Idlib-provinsen og Afrin i Aleppo-provinsen å sulte.

Bakgrunnen for konflikten er at president Bashar al-Assad og Russland ønsker at all nødhjelp skal passere via hovedstaden Damaskus og kjøres til den nordlige delen av Syria derfra. Det betyr at nødhjelpen må passere interne konfliktlinjer for å nå fram til områder kontrollert av henholdsvis syriske opprørere alliert med Tyrkia samt kurdere.

De siste årene har Russland brukt sin vetorett i Sikkerhetsrådet til å hindre at nødhjelp passerer via to andre grenseoverganger nord i Syria, og Bab al-Hawa har også vært gjenstand for uenighet i lang tid.

– Ingen flere penger

Frankrike har for tiden formannskapet i Sikkerhetsrådet, og landets FN-ambassadør Nicolas De Rivière truer nå med at vestlige land ikke lenger vil betale for nødhjelpen til Syria hvis Russland sørger for å stenge Bab al-Hawa.

– Når alt kommer til alt, er det fakta som gjelder, og hvis de stenger mekanismen som gjør det mulig å krysse grensen, vil den nordvestlige delen av Syria lide under at den humanitære hjelpen kuttes med 50 prosent, sa han på en pressekonferanse torsdag.

Samme dag innledet Sikkerhetsrådet forhandlingene om en resolusjonstekst der det foreslås at mandatet som holder Bab al-Hawa-overgangen åpen, forlenges, samt at grensestasjonen Al-Yaroubiya mellom Irak og den nordøstlige delen av Syria gjenåpnes. Denne overgangen har vært stengt siden januar 2020 som følge av et russisk veto.

Press mot Russland

Russland er nå under press fra både FN, USA og europeiske land som alle advarer om de alvorlige konsekvensene det vil ha for syrerne nord i landet hvis alle grenseoverganger blir stengt.

Ifølge Rivière har den syriske regjeringen så langt i år avslått halvparten av søknadene om å la nødhjelp passere konfliktlinjene og inn i områder som regimet ikke kontrollerer.

– Som jeg har sagt gjentatte ganger, 92 prosent av den humanitære hjelpen til Syria blir stort sett gitt av EU, USA, Canada og Japan. Dette er vestlige penger, og ingen bør forvente at disse pengene blir omfordelt til passering av grenselinjer som ikke fungerer, sier Rivière.

– Det er et vanskelig valg, og vi håper å kunne fortsette å finansiere nødhjelp til Syria, føyer han til.

FNs sikkerhetsråd godkjente fire grenseoverganger for nødhjelp da leveransene begynte i 2014, tre år etter at krigen i Syria brøt ut. Men i januar 2020 benyttet Russland seg for første gang av landets vetorett til å blokkere leveranser via to grenseoverganger i nordvest. For ett år siden ble en tredje stengt av samme årsak. Dermed er Bab al-Hawa den eneste som fortsatt er åpen for nødhjelp.

– Utpressing

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har anklaget vestlige giverland for å drive med utpressing av Russland når de truer med å stanse nødhjelpsfinansieringen.

– Vi mener det er viktig å motstå slike tilnærminger, sa Lavrov nylig til FNs generalsekretær António Guterres, en uttalelse som nyhetsbyrået AP fikk tilgang til i forrige uke.

– Vi mener at flere innrømmelser til amerikanerne og europeerne mens vi er under finansielle trusler, vil undergrave troverdigheten til FN, FN-charteret og Sikkerhetsrådets resolusjoner, skal Lavrov ha sagt.

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia tok onsdag avstand fra forslaget om å gjenåpne Al-Yaroubiya. Han avviste dessuten å svare på om Russland fortsatt vil tillate nødhjelpssendinger via Bab al-Hawa eller bruke vetoretten.

Vil styrke Assad

– Vi fortsetter konsultasjoner om saken, sa han og gjentok Russlands standpunkt om at all nødhjelp bør leveres internt for å styrke den syriske regjeringens suverenitet over hele landet.

Han gjentok også russernes anklage mot opprørsgruppen Hayat Tahrir al-Sham, som skal ha hindret nødhjelpskolonner fra FN, Røde Kors og Røde Halvmåne til Idlib i «samforståelse» med Tyrkia.

USAs ambassadør til Tyrkia, Linda Thomas-Greenfield, som nylig besøkte Bab al-Hawa, uttrykte fredag skuffelse over at resolusjonsutkastet ikke krever at nødhjelp skal kunne passere alle de tre grenseovergangene.

– Millioner av syrere sliter, og uten rask handling vil millioner miste tilgangen på mat, rent vann, medisiner og covid-vaksiner, sier hun.

