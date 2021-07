JAFFA (Dagsavisen): Issa Amro, en av Vestbreddens ledende menneskerettighetsaktivister, er fremdeles i sjokk.

– Jeg snakket med ham bare noen dager før han ble drept. Han ringte meg etter at jeg var blitt løslatt fra fengslet, og han ville uttrykke sin solidaritet, forteller Amro, som kommer fra byen Hebron på den okkuperte Vestbredden.

Menneskerettighetsaktivist Issa Amro var en venn av avdøde Nizar Banat. Også Amro frykter for sitt liv. Her i et bilde fra 2017. (Nasser Shiyoukhi/AP)

Men bare dager etter deres telefonsamtale dukket de palestinske sikkerhetsstyrkene opp ved Nizar Banats hjem utenfor byen. 42-åringen ble arrestert på grunn av en Facebook-post der han oppfordret EU til å stanse den økonomiske støtten til de palestinske myndighetene i protest mot at parlaments- og presidentvalget, som skulle ha blitt holdt, var blitt avlyst av president Mahmoud Abbas.

Kort tid etter at Banat ble arrestert, ble han også erklært død. Trolig ble han slått i hjel. Først forsøkte imidlertid de palestinske myndighetene å hevde at Banat døde av medisinske komplikasjoner, men ingen trodde på forklaringen, og nå lover president Abbas etterforskning. Likevel har ingenting skjedd, og ingen er arrestert for drapet for to uker siden.

Frykter for sitt liv

Nå frykter Issa Amro at han når som helst vil kunne lide samme skjebne som sin venn. Også Amro er en kjent menneskerettighetsaktivist, og også han var blitt arrestert bare dager før Banat, for å ha protestert, i en Facebook-post, mot at valget ble avlyst.

– Selvfølgelig er vi redde. Vi frykter at de vil gjøre det samme med oss. Jeg har også krevd politiske reformer. Men det finnes ingen ytringsfrihet i Palestina, sier Amro, 41, i et intervju med Dagsavisen.

Drapet har vekket forskrekkelse også utenfor Palestina. USA og EU fordømte sin allierte, den palestinske selvstyremyndigheten, og krever etterforskning.

– USA er dypt forskrekket over drapet på den palestinske aktivisten Nizar Banat og all informasjonen som har kommet ut rundt drapet, sa Ned Price, talsmannen i det amerikanske UD.

Menneskerettighetsbrudd slik den palestinske myndigheten står bak får vanligvis liten oppmerksomhet i utlandet, delvis fordi Abbas ansees som en fredspartner og delvis fordi menneskerettighetsbrudd gjennomført av Midtøstens islamister vanligvis får større oppmerksomhet, og ikke minst, fordi fokuset i Palestina langt oftere er på Israels overgrep.

Men palestinere lever i dag under to egne undertrykkede regimer, den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden og islamistiske Hamas i Gaza. Abbas ble valgt til president for en fireårsperiode i 2005, men har siden nektet å gå av. Parlamentet er inaktivt, og i praksis styrer da Abbas uten å kunne stilles til ansvar på noen som helst måte. I Gaza styrer Hamas en kyststripe med to millioner mennesker, der verken ytringsfrihet eller grunnleggende menneskerettigheter eksisterer.

Omfattende demonstrasjoner

For palestinere selv er det lite nytt i at de lever under undertrykkende regimer, så hvorfor er drapet på Banat møtt med så omfattende demonstrasjoner? Tusentalls har protestert, kveld etter kveld i Ramallahs gater og andre steder, mot president Abbas og hans ofte korrupte ledere. Ifølge Amro er alt knyttet til det avlyste valget.

– Inntil valget ble avlyst i april, var folk fremdeles optimistiske. Vi trodde vi skulle få en stemme som kunne bli hørt, som kunne gjøre forskjellen. Så etter at valget ble avlyst, ble folk sinte. For nå vet vi at det ikke lenger finnes noen håp om forandring. Vi har ikke noe parlament, ingen har overoppsynet med regjeringens arbeide, sier Amro.

Både Amro og den nå drepte Banat skulle stille i parlamentsvalget. Banat ledet Frihets- og Verdighetspartiet.

Men både på Vestbredden under president Abbas og i Gaza under Hamas blir fanger og innsatte henrettet som følge av gjerne heller tvilsomme retterganger. Drapet på Banat var langt ifra det første, selv om det ikke kom som følge av noen rettergang.

US Palestine Blinken Drapet på Banat vil undergrave regimet til president Mahmoud Abbas (bildet), tror aktivist. (Alex Brandon/AP)

Likevel tror Amro at akkurat dette drapet vil komme til å undergrave regimet til Abbas på en måte som presidenten ikke kan forestille seg.

– For oss alle ble dette her en rød linje. Fra nå av er det ikke lenger slik at vi kan stole på våre ledere. Fra nå vil vi heller ikke ha noen tillit til våre egne sikkerhetsstyrker. Og i en slik situasjon vil det bli vanskelig for Abbas å manøvrere i noen som helt retning, sier Amro.

Han tror at hele legitimiteten til Abbas sitt styre nå står på spill. 85-årige Abbas har ikke sagt noe om når, eller om han i det hele tatt akter å gå av, og han har i alle år undergravd ledere som kan framstå som utfordrere.

Barn opplært i krigføring

Heller ikke i Gaza er livet noe lettere, og ikke bare som følge av Israels krigføring. Ødeleggelsene både i Gaza by og andre steder ligger fremdeles synlig, som åpne sår, selv om arbeidet med å fjerne ruinene har begynt. Men Hamas greier ikke å gi innbyggerne i Gaza noen annen visjon enn en fortsatt krig med Israel, om enn med noen år imellom hver gang. Og skulle noen protestere, blir enhver ansamling av mennesker slått hardt ned på av Hamas sine politistyrker.

I disse dager, etter at skoleåret er over, har Hamas også åpnet sine sommerskoler, der barn og ungdommer får militærtrening, inkludert øvelse i våpenbruk. TV-kanalen al Manar, som tilhører Hizbollah-geriljaen i Libanon, rapporterte tidligere i uken hvordan «frihetens pionerer» blant annet blir opplært til å bli martyrer.

