Det opplyser myndighetene i Miami-Dade fredag. Nedjusteringen skyldes at noen navn var ført opp dobbelt på listen over savnede. I tillegg har noen personer som tidligere var meldt savnet, dukket opp i live og meldt seg for myndighetene.

Fredag fant redningsmannskapene ytterlige to døde. En av dem var en sju år gammel jente. Dermed er 20 personer så lang bekreftet døde.