USA kritiserer Norges innsats mot menneskehandel

Nedgraderingen betyr at amerikanske myndigheter mener landene ikke når de internasjonale standardene i kampen mot menneskehandel, men at de likevel gjør betydelig innsats.

I rapporten blir Norge kritisert for å ikke ha straffeforfulgt noen for menneskehandel i perioden rapporten omhandler. Folk som har vært mistenkt for menneskehandel, har heller blitt tiltalt for mindre alvorlige lovbrudd, ifølge rapporten.

De fem andre nedgraderte landene er Kypros, Israel, New Zealand, Portugal og Sveits.

Koronapandemien får mye av skylden for en økning i menneskehandel og moderne slaveri mellom 2020 og 2021.

17 land, de fleste av dem autoritære regimer, er kategorisert på tredje og laveste nivå, hvorav Malaysia og Guinea-Bissau er ny på listen. Disse landene oppnår ikke den laveste standarden for hva som er å forvente i kampen mot menneskehandel.

Disse landene står i fare for å bli sanksjonert av USA.

