Prins William og Harry avduket Diana-statue

Statuen ble avduket i en liten og kort seremoni i hagen ved Kensington Palace i London. Dianas familie var også med på seremonien.

Prinsesse Diana mistet livet i en bilulykke i Paris i 1997 mens hun ble forfulgt av paparazzier. Hun ble 36 år gammel.

Prinsene har ikke blitt sett sammen i offentligheten siden begravelsen til deres bestefar, prins Philip, i midten av april.

I en felles uttalelse i etterkant av avdukingen lovpriset de moren som en sterk kvinne med integritet, som var en pådriver for det gode i verden.

– Hver dag ønsker vi at hun fortsatt var her med oss, og vårt håp er at denne statuen for alltid vil bli sett på som et symbol på hennes liv og hennes ettermæle, sa de.

