USAs tidligere forsvarsminister Donald Rumsfeld er død

– Det er med stor sorg at vi deler nyheten om Donald Rumsfelds bortgang, opplyser familien i en uttalelse.

Han døde med familien samlet rundt seg i Taos i delstaten New Mexico, der han bodde.

Rumsfeld var forsvarsminister i USA i to perioder. Først mellom 1975 og 1977 under president Gerald Ford og deretter under George W. Bush mellom 2001 og 2006. Den republikanske politikeren regnes som en av hovedarkitektene bak Irak-krigen og USAs kamp mot internasjonal terrorisme.

Han ble etter hvert utsatt for sterk kritikk fra både politikere og militære og gikk av etter kongressvalgene høsten 2006.

[ – De skulle flyttet hit, vi skulle giftet oss. Sønnen hennes skulle begynt på skole her. Nå blir det en ny sommer uten dem ]