Sanchez: Spania vil aldri tillate folkeavstemning om katalansk selvstendighet

Statsministeren kom med uttalelsen en dag etter et møte med den nye katalanske lederen Pere Aragones, som regnes som en moderat separatist.

– Det blir ingen folkeavstemning om selvbestemmelse, sa Sanchez til den spanske nasjonalforsamlingen.

Forhandlinger mellom Madrid og katalanske separatister ventes å fortsette i september.

Ni politiske ledere fra Catalonia ble for en uke siden frikjent for sin involvering i den nordøstlige regionens mislykkede kamp for selvstendighet i 2017.

Catalonias forsøk på å løsrive seg fra Spania for fire år siden var en av de verste politiske krisene i landet siden general Francisco Francos militære diktatur endte i 1975.

