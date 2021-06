Jødiske bosettere enige om å forlate omstridt utpost på Vestbredden

Avtalen er inngått med den israelske regjeringen og innebærer at bosettere forlater utposten, men at de midlertidige boligene forblir der og at israelske soldater etablerer en base i området.

Forsvarsdepartementet har gått med på å se nærmere på landkrav i området og vurdere muligheten for framtidige bosetninger, ifølge en uttalelse fra Yossi Dagan, som leder en gruppe bosettere.

Innenriksdepartementet har bekreftet avtalen.

Rundt 50 jødiske familier flyttet til Eviatar i mai, der de satte opp telt, hytter og campingvogner.

