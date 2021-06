Nytt utspill fra Vänsterpartiet for å unngå nyvalg i Sverige

Vänsterpartiets finanspolitiske talsperson Ulla Andersson lover at partiet skal være konstruktivt, og sier at alle må legge gamle kjepphester til side.

For at Stefan Löfven skal fortsette som statsminister, er det viktig at hans rødgrønne regjering får gjennom sitt budsjett til høsten.

Men etter at Liberalerna trakk seg som støtteparti, holder det ikke lenger med bare Löfvens Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Centern for å være sikker på at budsjettet blir vedtatt.

Med Vänsterpartiets støtte skulle budsjettet være garantert, men Centern har hittil ikke villet samarbeide med Vänsterpartiet om statsbudsjett.

Det er bakgrunnen for tilbudet fra Andersson til Centern om å legge til side budsjettkrav som Centern ikke kan akseptere.

– Det får vi gjøre, og så får vi komme tilbake til slike krav etter et ordinært valg, sier Andersson.

Centern-leder Annie Lööf la i forrige uke til side kravet om liberalisering av husleie på nye boliger som utløste regjeringskrisen da Vänsterpartiet stemte for mistillit til regjeringen. Til gjengjeld vil hun ha lavere skatt på sparing og lavere inntektsskatt.

