Ni bekreftet omkommet etter bygningskollapsen i Surfside i Florida

– Per i dag har ett av ofrene gått bort på sykehus, og vi har totalt hentet ut åtte døde på stedet, sier ordfører Daniella Levine Cava.

Hun sier også at brannen som har laget problemer for redningsmannskapene, er under kontroll.

Den tolv etasjer høye bygningen med 130 boenheter i Surfside, rett nord for Miami Beach, kollapset midt på natten mens folk sov.

Siden har en desperat leting etter overlevende i haugen av bygningsmasser vært i gang.

