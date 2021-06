Tusener av palestinere demonstrerer etter at Abbas-kritiker døde

Flere tusen palestinere deltok i demonstrasjoner i Hebron og Ramallah. Tusenvis deltok også i begravelsen til 44 år gamle Nisar Banat fredag.

Banat var kjent som en krass kritiker av president Mahmoud Abbas og det palestinske regjeringspartiet Fatah. Han døde under en pågripelse i Hebron natt til torsdag.

Ifølge Den uavhengige palestinske kommisjonen for menneskerettigheter, viste obduksjonen at Banat fikk rettet kraftige slag mot hodet og nakken og ble utsatt for pepperspray.

