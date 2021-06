Søreide ut mot ungarsk lov: – Det går i feil retning

– Loven er et av de verste eksemplene vi har sett i nyere tid, og et eksempel på at landet fortsetter på veien bort fra rettsstaten og demokrati. Her presenterer en statsminister og en regjering en lov som forbinder homofili med pedofili, det er helt vanvittig, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG.

14. juni la statsminister Viktor Orbans parti fram en lov som forbyr fremstilling av homofile og transpersoner i innhold rettet mot barn. Loven skal tilsynelatende være et «vern mot pedofili». Loven har fått mye internasjonal oppmerksomhet, og Ungarn har fått kritikk av flere EU-ledere.

Søreide sier til VG at hun er bekymret for at det går i feil retning i flere land når det gjelder homofiles rettigheter.

– Kjærlighet mellom samme kjønn er straffbart i 69 land, det er også med å skape et klima for hat og fordommer mot homofile og skeive, sier hun.

