Ny forskning: Koronaepidemi herjet i Øst-Asia for 20.000 år siden

Folk i regionen har den dag i dag spor i genene etter epidemien, ifølge en ny studie som er gjengitt i forskningstidsskriftet Current Biology og omtales av det britiske nyhetsbyrået PA.

De siste 20 årene har det vært tre koronavirusepidemier.

Sars-epidemien var forårsaket av viruset SARS-CoV og spredte seg fra Kina i 2002. Over 800 mennesker mistet livet av sykdommen. Middle East Respiratory Syndrom (mers) ble oppdaget i september 2012 og spredte seg med utgangspunkt i land i Midtøsten. Det anslås at sykdommen kostet 850 mennesker livet.

Covid-19-pandemien er med stor margin den mest alvorlige av de tre. Sykdommen som forårsakes av SARS-CoV-2 har så langt kostet minst 3,8 millioner mennesker livet.

Årringer

Genforskere har imidlertid funnet spor av en annen stor koronaepidemi, mange tusen år tidligere. Vitenskapsfolk fra University of Arizona, University of California San Francisco og University of Adelaide står bak studien.

En av dem er professor Kirill Alexandrov. Han sier menneskets samlede gener, det såkalte genomet, inneholder informasjon om utviklingen gjennom titusenvis av år.

– Det gir oss innsikt i forholdene som var mens det utviklet seg, akkurat som årringene på et tre, sier han.

Genkatalog

Forskerne brukte data fra 1000 Genomes Project, som er den største åpne katalogen over vanlig genetisk variasjon hos mennesker. Det de så etter, var endringer i genene med kode for protein som påvirker koronaviruset SARS-CoV-2.

Så lagde de proteiner, både med utgangspunkt i mennesker og koronavirus, og kunne vise at disse påvirket hverandre direkte. Proteinforsøket ble gjort uten bruk av levende celler.

Forskerne kunne på denne måten identifisere den bevarte mekanismen koronavirus bruker for å komme seg inn i celler.

– Spesialister i beregningsvitenskap i teamet brukte evolusjonsanalyse for å finne bevis på at forfedrene til befolkningen i Øst-Asia var utsatt for en koronaepidemi med en sykdom som lignet på covid-19, forteller Alexandrov.

Området omfatter det som i dag er Kina, Japan, Mongolia, Nord- og Sør-Korea og Taiwan.

Stor nytteverdi

– Mens epidemien gikk sin gang, ble gener med endringer som sannsynligvis førte til mindre alvorlig sykdom, favorisert, sier han.

Alexandrov sier at forskningen viser hvordan forskjellige befolkningers gener har tilpasset seg virus, noe som nylig er blitt anerkjent som en viktig drivkraft i menneskets evolusjon.

– Denne forskningen hjelper oss også til å identifisere virus som har forårsaket epidemier i fjern fortid og kanskje kan gjøre det i framtida også, legger han til.

– I prinsippet kan vi sette sammen en liste over potensielt farlige virus og så utvikle diagnoser, vaksiner og medisiner, i tilfelle de kommer tilbake, sier Alexandrov.

