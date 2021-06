Rekordstor andel millionærer i koronaåret

Ifølge den sveitsiske banken Credit Suisses rapport «The Global Wealt Report» er 2020 første gangen i historien at 1 % av verdens befolkning kan regnes for å være dollar-millionærer. Det skriver BBC. I fjoråret ble 5,2 millioner mennesker millionærer, og det totale antallet er nå 56,1 millioner på verdensbasis.

Økonomene mener at dette viser at verdiskapning var «fullstendig frakoblet» den økonomiske krisen.

– Den globale rikdommen var ikke bare stabil gjennom dette kaoset, men økte faktisk i den andre halvdelen av året, sier økonom og rapport-forfatter Anthony Shorrocks, ifølge BBC.

Den sveitsiske banken tror at det vil bli enda flere millionærer i nær fremtid. De antar blant annet at i Kina vil antallet millionærer fordobles innen 2025, og at det vil finnes 84 millioner millionærer på verdensbasis innen fire år.

Økte forskjeller

Samtidig viser den samme rapporten at økonomisk ulikhet økte under pandemien. Gapet mellom fattig og rik har både blitt større fra person til person, og fra land til land, viser rapporten.

Sveits er landet hvor rikdom per innbygger økte mest i løpet av korona-året, tett etterfulgt av Sverige og Australia. I følge rapporten lå Norge relativt stabilt, med en økning på 0,6 prosent.

I andre enden av skalaen finner vi Hong Kong, De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia. Også sterkt koronarammede Brasil opplevde økonomisk nedgang i 2020.

Aksjer og eiendom

Hovedgrunnen til økte ulikheten skyldes ikke pandemien i seg selv, skriver The Guardian, men hvordan myndighetene har forholdt seg til den. Land som har hatt mulighet til å stimulere økonomien har vært særdeles bedre rustet i møte med krisen, enn fattigere land.

Lavere renter har blant annet ført til økt verdi på boliger, som sammen med oppgangen i aksjemarkedet har det vært godt nytt for menn, middelaldrende og bemidlede personer, ifølge The Guardian. De som har kommet verst utav det er kvinner, unge og ansatte inne service-næringen.

