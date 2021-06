Levningene av 761 personer funnet ved tidligere skoleområde i Canada

Gravfunnet er gjort ved den tidligere kostskolen Marieval Indian Residential School i Saskatchewan i Canada.

– Fram til i går hadde vi funnet 751 umerkede graver. Det er ikke snakk om en massegrav, men om umerkede graver, sier lederen for urfolket cowessess, Cadmus Delorme, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Funnet kommer uker etter at levningene av 215 barn ble funnet i umerkede graver ved en annen tidligere kostskole i provinsen British Columbia.

Internatskolen ligger rundt 140 kilometer øst for byen Regina. Den var i drift fra 1899 til 1997. New York Times skriver at det ikke kjent hvordan barna døde, men tidligere elever forteller om seksuelt misbruk og fysisk og psykisk vold, og det var også sykdomsutbrudd.

Sier Canada må lære

Canadas statsminister Justin Trudeau sier landet må erkjenne den rasistiske historien mot urinnvånere for å bygge en better framtid.

– Sammen må vi erkjenne sannheten, lære av fortiden og sammen gå forsoningens vei, sier han.

Trudeau betegner de siste funnene som en skammelig påminnelse om rasisme, diskriminering og urettferdighet.

[ Peruvianske lokalmyndigheter tillot hemmelige korona-begravelser i umerkede massegraver ]

Mye vold

En tidligere elv ved skolen, Barry Kennedy, sier til kringkasteren CBC at han er sjokkert over nyheten, men ikke overrasket.

– I min tid ved Marieval Indian Residential School hadde jeg en ung venn som ble dratt ut en natt mens han skrek, sier han og legger til at han aldri så gutten igjen.

– Navnet hans var Bryan. Jeg vil vite hvor Bryan er, sier Kennedy.

Han forteller om vold på skolen.

– Vi ble introdusert for voldtekt. Vi ble introdusert for juling. Vi ble introdusert for ting som ikke var normalt for familiene våre, sier han.

Funnet av levningene er bare toppen av isfjellet, tror Kennedy.

[ Enda et gravfunn på canadisk skoleområde ]

Skal granskes

Canadiske urfolksgrupper har bedt myndighetene granske alle landets tidligere skoler for urfolk. Flere urfolksledere venter flere funn i månedene som kommer.

– Vi kommer til å finne flere levninger, og vi kommer ikke til å stanse før vi finner alle barna våre, sier Bobby Cameron, leder av gruppen Sovereign Indigenous Nations i Saskatchewan-provinsen, som representerer en rekke grupper innenfor urbefolkningen.

Mange av internatskolene for urbefolkningen i Canada ble drevet av Den katolske kirke. Skolene ble brukt for å få barna til å vende sin egen kultur ryggen og tilegne seg vestlig kultur. De var i drift fra 1831 til 1997, og det var minst 130 slike skoler i Canada.

Den canadiske regjeringen har innrømmet at fysisk og seksuell vold var utbredt på skolene, og elever skal ha blitt fysisk avstraffet for å snakke morsmålene sine.

[ Livet som Midtøsten-ekspert: – Så trekkes antisemitt-kortet. Det gjør meg fryktelig sint ]