Russland: Varselskudd avfyrt mot britisk marinefartøy i Svartehavet

Ifølge russerne har det britiske skipet beveget seg 3 kilometer inn i det Russland anser som sitt territorialfarvann utenfor Krim-halvøya, melder nyhetsbyråene Ria og Interfax.

Et russisk kampfly skal ha sluppet fire bomber i sjøen nær den britiske jageren HMS Defender, mens et patruljeskip avfyrte et skudd for å få britene til å endre kurs, skriver Bloomberg.

– Jageren ble advart om at det ville bli brukt våpen om den krenket Den russiske føderasjonens grenser. De svarte ikke på advarselen, heter det fra Russlands forsvarsdepartement. De sier det britiske skipet endret kurs og forlot området etter at varselskuddene var avfyrt.

Storbritannia har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Verken Storbritannia eller landets allierte anerkjenner Krim som russisk territorium. Halvøya ble annektert fra Ukraina i 2014.

Det russiske forsvarsdepartementet har kalt inn den britiske militærattacheen ved ambassaden i Moskva, melder TV-stasjonen REN på Twitter.

