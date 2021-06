Bidens valgreform strandet tross samling i partiet

De foreslåtte endringene i valgloven skulle beskytte stemmeretten og sørge for at flere amerikanere fikk mulighet til å stemme. Dette har blitt et brennhett tema i amerikansk politikk i tiden etter fjorårets presidentvalg.

[ – Republikanske politikere i Kongressen som håper å bli lagt merke til prøver å innføre lover basert på Trumps løgner ]

Målet med endringene var blant annet å sikre muligheten til stemme per post og til å forhåndsstemme. Forslaget kom som en reaksjon på at mange delstater strammer inn valgreglene, noe som i praksis kan bety at færre får mulighet til å delta i valg.

Selv om det er bred støtte blant velgerne på begge sider for å oppdatere valgloven, satte republikanerne en effektiv stopper for forslaget i Senatet. Det var ikke engang sikkert at alle senatorene fra Demokratene kom til å stemme for forslaget, men til slutt la også West Virginias Joe Manchin seg på partiets linje. Han regnes som den demokraten som ligger nærmest republikanerne.

Saken fortsetter under videoen

Med Manchins stemme, var det 50 stemmer for og 50 stemmer mot forslaget, mens det ville krevd minst 60 stemmer bare for å starte den formelle debatten om forslaget.

Biden sier at kampen er «langt fra over» og kaller avvisningen av forslaget «nok et angrep på stemmeretten».

