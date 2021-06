Trump-velgere møtes i en boble der Trump fortsatt leder landet

I noen timer forrige helg var tusenvis av ihuga Trump-supportere samlet på et jorde i Wisconsin, i en alternativ virkelighet der Donald Trump er den rettmessige vinneren av valget i fjor høst.

[ USAs høyesterett bevarer Barack Obamas helsereform ]

Ikledd sine røde MAGA-caps og med plakater med «Trump 2021» jublet de da Mike Lindell introduserte «vår egentlige president». Deretter dukket Trump opp på storskjerm og gjentok løgnen som har blitt et mantra siden han tapte for Joe Biden: Valget var manipulert.

Løfte om gjeninnsettelse

Lindell – en forretningsmann som i dag selger konspiratoriske budskap – lovet publikum at Trump snart vil bli gjeninnsatt som president. Det finnes det verken juridisk eller konstitusjonelt grunnlag for.

Lignende arrangementer har blitt holdt i ballsaler og andre samlingssteder i USA i månedene etter at Trumps tid i Det hvite hus var omme. Advokat Lin Wood har sagt at Trump fortsatt er president, mens ekspresidentens tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har snakket om militærkupp.

Sidney Powell, som har vært Trumps advokat, har foreslått at Trump ganske enkelt kan bli gjeninnsatt.

– En turné i villfarelse

Til sammen har disse samlingene blitt til det nyhetsbyrået AP omtaler som «en turné i villfarelse basert på et falsk premiss om at valget var stjålet». Lindell og andre bruker disse arrangementene til å styrke båndet til skaren av følgere som forakter etablerte medier og lever i et ekkokammer, blant annet i sosiale medier. I disse forumene er det ingen som etterprøver «beviser» på at det ble jukset, og mange er oppriktig overbevist om at Biden ikke bør være president.

[ USA når neppe Bidens vaksinemål 4. juli – smitten øker der færrest er vaksinert ]

– Vi vet at Biden er en bedragersk president, og vi vil være en del av bevegelsen som blir kvitt ham, sier 61 år gamle Donna Plechacek, som sammen med søsteren har reist til samlingen i Wisconsin.

– Jeg vet at de jukset i valget. Jeg er ikke i tvil. Bevisene ligger der.

To tredeler tror seieren var juks

Valgarrangører, internasjonale observatører, Trumps egen justisminister og titalls dommere har ikke funnet verifiserbare beviser på omfattende valgfusk. Trumps myndighet for nett- og infrastruktursikkerhet kalte valget sågar «det sikreste i amerikanske historie».

Plechacek er likevel ikke alene i sin overbevisning. En måling utført av Quinnipiac University viser at to tredeler av republikanerne – 66 prosent – ikke mener Bidens seier var legitim. I april kom CNN fram til at 70 prosent av republikanerne mener Biden ikke fikk nok stemmer til å bli president. Halvparten sier det er «sterke beviser» for dette.

Den politiske polariseringen gjør at mange av dem som støttet Trump, ikke kjenner noen som stemte på Biden. De eneste valgplakatene de så, var for Trump og Pence.

– Jeg la meg tidlig, fordi jeg tenkte at dette var i boks. Da jeg våknet, trodde jeg ikke det jeg så, sier 61 år gamle Galen Carlson fra Minnesota om det tidlige Trump-forspranget som var i ferd med å svinne bort morgenen etter valget.

[ Kongressrepresentant beklager å ha sammenlignet smitteverntiltak med holocaust ]

Festivalstemning

Trump brukte flere måneder på å skape en historie om at bare omfattende valgfusk kunne koste ham seieren. Det er et budskap som vant gjenklang blant de fremmøtte i Wisconsin.

Selv om Lindell flere ganger sa det var en ytringsfrihetsfestival – som han selv hadde betalt for – var det lite som skilte det fra Trumps valgmøter. Store amerikanske flagg vaiet fra kraner, og flere av de fremmøtte gikk i T-skjorter med et budskap like tydelig som det er feil: «Trump vant!»

Festivalstemningen var så absolutt på plass, med ansiktsmaling for barna, pølseboder og iskremsalg og veteranflyoppvisning. Fjorårets valgkamp var tilsynelatende ikke over, og det var fortsatt salg av gamle valgkampeffekter.

– De vil se sannheten

Flere av deltakerne sier de var i Washington da Kongressen ble stormet, men er vage når de blir spurt om hva de gjorde den dagen. Noen reiser landet rundt for å delta på Trump-møter og for å se den tidligere presidenten i levende live, mens andre sier møtet i Wisconsin er deres første politiske arrangement. Noen sier de ikke brydde seg om politikk før valget i fjor eller at de begynte å engasjere seg fordi de var mot koronarestriksjonene.

Påstanden om at Trump vant valget er en gjenganger, og flere sier de virkelig tror at han vil bli gjeninnsatt innen kort tid.

[ USA-president Joe Biden ga Russland-president Vladimir Putin pilotbriller ]

– Ikke alle demokrater er onde. De vil innse hva sannheten er, enten de liker den eller ikke, sier Beth Kroeger. Den 61 år gamle kvinnen fra Wisconsin sier hun ikke er i tvil om at Trump er tilbake i Det hvite hus på denne tiden neste år.

Noen antyder at forsvaret vil være involvert når Trump skal få makten tilbake. Andre mener han aldri har mistet makten.

Alternative nyhetskilder

Mange er negative til etablerte medier og sier de får nyhetene sine fra folk som Lindell og tidligere Trump-strateg Steve Bannon og fra sosiale medier og TV- og radiokanaler på den konservative høyresiden.

Få har jobbet så hardt som Lindell for å overbevise amerikanerne om at valget ble stjålet. Han sier han har brukt millioner av dollar på arrangementer, privatetterforskere, søksmål og filmer som hevder å bevise valgfusk. Bevisene i hans siste film er avvist en rekke ganger, men flere møtedeltakere viser likevel til filmene som åpenbare bevis på juks.

– Mike Lindell har bare så mye bevismateriale, sier 65 år gamle Lynda Thibado og får bifall fra ektemannen Don Briggs. De håper valgresultatet blir omstøtt, men er ikke sikre på om det er et realistisk håp.

– Jeg vet ikke om det er noen juridisk mulighet for å gjøre noe nå. Men – enten det skjer på den ene eller den andre måten – tror jeg ikke Biden er president når vi kommer til 2024, sier Briggs.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!