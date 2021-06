Initiativtakerne hadde håpet at alle medlemslandene ville slutte seg til, men Hviterussland krevde en avstemning.

Resolusjonen ble fredag godkjent med 119 stemmer for, mens 36 land avsto fra å stemme. Hviterussland var alene om å stemme nei.

Vedtaket er ikke juridisk bindende, men er like fullt et uttrykk for omfattende internasjonal motstand mot militærjuntaen. De militære grep makten i et kupp 1. februar og arresterte den sivile lederen Aung San Suu Kyi og mange andre politikere.