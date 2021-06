USA og Russland sender igjen ambassadører til hverandre

Det kunngjorde Putin på en pressekonferanse etter toppmøtet mellom de to i Genève.

Russlands ambassadør til USA, Anatolij Antonov, ble kalt tilbake til Moskva for tre måneder siden, etter at Biden kalte Putin en morder.

USA kalte på sin side sin ambassadør til Russland tilbake for om lag to måneder siden, da Russland foreslo at han burde vende hjem til Washington.

Putin kalte også møtet mellom partene konstruktivt.

USA og Russland skal jobbe sammen om å stanse store dataangrep, sier Russlands president.

– Begge parter har visse forpliktelser på dette området, sier Putin.

Russlands leder sier cybersikkerhet er usedvanlig viktig for begge land, og hevder Russland delte store mengder informasjon om angivelige dataangrep med USA, uten at sistnevnte var villig til å svare. Han pekte blant annet på et nylig angrep på helsevesenet i Moskva-regionen.

– Jeg tror ikke USA er spesielt interessert i å snakke om det, de vil heller komme med påstander om angrep mot dem. Det vi trenger, er ekspertdrøftelser oss imellom. Det er vi enige om, sier Putin.

