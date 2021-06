– Han er smart. Han er tøff. Og jeg har funnet ut at han er, slik de pleide å si da jeg spilte ball, en verdig motstander, sa USAs president Joe Biden om sin russiske motpart Vladimir Putin på en pressekonferanse etter mandagens Nato-toppmøte.

Biden understreket imidlertid at han vil gjøre det klart for Putin at USA kommer til å svare hvis den russiske presidenten velger å ikke samarbeide, for eksempel når det gjelder datasikkerhet.

– Jeg er ikke på jakt etter en konflikt med Russland, men vi vil måtte svare hvis Russland fortsetter med sine skadelige aktiviteter, sa Biden før møtet med Putin onsdag.

Håper på samarbeid

Biden lovet også å gjøre det klart for Putin hvor grensene går når det gjelder spørsmål der de to ikke er enige. Blant disse er Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, ifølge Biden.

Samtidig ga han uttrykk for at han håper på et visst samarbeid med den russiske lederen.

– Jeg kommer til å gjøre det klart for president Putin at det er områder der vi kan samarbeide, sa Biden, som håper at Putin vil være interessert i å «endre bildet verden har av ham».

Blant spørsmålene Biden fikk, var om noen av de andre lederne mener at møtet med Putin skjer for tidlig, og at det derfor vil kunne oppfattes som en belønning. Biden avviste problemstillingen, og insisterte på at alle han har snakket med, er glade for at han møter Putin nå.

På historisk grunn

Biden og Putin møtes på historisk grunn i Sveits onsdag, på fødestedet til den første Genève-konvensjonen.

Villa La Grange i Genève i Sveits, der Biden og Putin skal møtes. (FABRICE COFFRINI/AFP)

En rekke vanskelige saker står på dagsordenen. Biden-regjeringen har kritisert Russland for menneskerettsbrudd, omfattende dataangrep, fengslingen av Aleksej Navalnyj og styrkeoppbygging ved grensa mot Ukraina.

Det er ikke første gang det skjer viktige ting i villaen. I 1864 ble det avholdt en konferanse som resulterte i den første Genève-konvensjonen.

Konvensjonen, som danner grunnlaget for folkeretten, skal ivareta sanitetspersonell, syke og sårede i krig, og den forbyr å drepe motstandere som har overgitt seg. Den etablerte også Røde Kors-emblemet som et beskyttelsesmerke.

I 1921 ble det avholdt en mottakelse i villaen for den første Røde Kors-konferansen etter 1. verdenskrig. Konferansen ga nasjonalforeningene og Den internasjonale Røde Kors‑komiteen mandat til å hjelpe ofre i borgerkriger.

Onsdagens toppmøte har skapt hektisk aktivitet på eiendommen, som stammer fra 1660-tallet og ligger i Parc La Grange like ved Genèvesjøen.

I biblioteket er det satt fram to lenestoler på hver side av en globus foran et bakteppe i brunt og gull. Her kommer Putin og Biden til å bli avbildet i møtet som i forkant har vært preget av gjensidige anklager og et anstrengt forhold mellom stormaktene.

Skjerpet tonen

Kort etter at Biden ble president, varslet han en kraftig omlegging av Russland-politikken til forgjengeren Donald Trump.

Gjennom hele sin tid i Det hvite hus ble Trump beskyldt for å være ettergivende overfor Putin. Kritikere mente Trump så ut til å ha mer sans for autoritære ledere enn demokratiske allierte land.

Den store Russland-granskingen ble igangsatt for å avdekke om Trumps medarbeidere hadde inngått et samarbeid med russiske myndigheter for å få hjelp i den amerikanske presidentvalgkampen i 2016.

Noen klare bevis for et slikt samarbeid ble ikke funnet. Men amerikanske etterretningsorganisasjoner slo fast at russerne hadde forsøkt å hjelpe Trump. Et av midlene var hacking og spredning av informasjon i sosiale medier.

– En morder

Den russiske regjeringen har gjentatte ganger avvist anklagene om Trump-støtte. Dette har åpenbart ikke overbevist Biden, som i mars i år sa at Putin vil måtte betale en pris for å blande seg inn i amerikansk politikk.

Han viste til at Russland nok en gang skal ha forsøkt å hjelpe Trump til seier i valgkampen i fjor.

I samme intervju ble Biden spurt om han mener Putin er «en morder». – Ja, det gjør jeg, svarte presidenten.

Putin reagerte med sedvanlig besk humor. – Vi vil alltid se våre egne kvaliteter i andre og tenker at de er lik oss selv, hevdet han.

Samtidig som Putin nekter for å ha blandet seg inn i amerikansk politikk, anklager han vestlige land for å blande seg inn i russisk politikk. Amerikansk støtte til russiske opposisjonelle er en innblanding i indre russiske forhold, hevder Putins regjering.

Vestlige land fastslår på sin side at forgiftningen og fengslingen av Aleksej Navalnyj er alvorlige menneskerettsbrudd. Navalnyjs situasjon blir trolig et sentralt tema på møtet mellom Putin og Biden, som holdes to dager etter Nato-alliansens toppmøte i Brussel.

Biden-regjeringen har også anklaget Russland for å stå bak omfattende dataangrep. Et av dem er SolarWinds-angrepet som både rammet USAs regjering og bedrifter og statlige etater over store deler av verden – blant annet i Norge.

USA reagerte med å kaste ut russiske diplomater og innføre nye sanksjoner mot Russland i april. Også anklagene om dataangrep avvises av russiske myndigheter.