Naftali Bennetts regjering er godkjent og tatt i ed

Naftali Bennett, som leder det høyrenasjonalistiske partiet Yamina, er dermed Israels nye statsminister. Han erstatter Benjamin Netanyahu, som har vært statsminister siden 2009.

Det er 120 medlemmer i Knesset, men kun 119 stemte. Ett medlem av det arabiske partiet Ra'am avsto fra avstemningen, skriver Times of Israel.

Debatten før voteringen var svært opphetet og varte i flere timer. Bennett brukte lang tid på å komme gjennom talen sin fordi han stadig vekk fikk tilrop fra Netanyahus tilhengere.

Netanyahu selv satt rolig under avstemningen, med mesteparten av ansiktet gjemt bak et munnbind. Han reiste seg for å forlate salen da resultatet var klart, før han snudde seg og tok Bennett i hånden. Deretter gikk han videre til opposisjonsbenken.

Bennett skal nå lede en regjering med støtte fra til sammen åtte ulike partier fra hele det politiske spekteret – deriblant Ra'am. De har lite til felles annet enn ønsket om å felle Netanyahu.

Han skal være statsminister i to år, fram til Yair Lapid fra sentrumspartiet Yesh Atid tar over. Lapid er inntil videre utenriksminister.

Netanyahu har ikke lyktes med å danne ny regjering selv etter fire valg på to år. Søndag sa han at han langt fra er ferdig i politikken og at han vil fortsette som leder for Likud-partiet. Han har lovet å komme tilbake snart.