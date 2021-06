Det er et tegn på normalitet i seg selv når lederne for noen av verdens mektigste land, G7, denne helgen møtes fysisk i naturskjønne omgivelser i Carbis Bay i Cornwall i Storbritannia, fra fredag til søndag. Det er første utenlandsreise som president for Joe Biden, og det første fysiske toppmøtet på to år for G7-landene, som består av USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Japan og Canada.

Men tallenes tale er klar når man ser på statistikken over koronavaksinerte i verden. Den minner om at pandemien langt fra er over, og at det vil ta tid globalt.

Dette er status for hvor stor andel som så langt har fått minst en dose koronavaksine på hvert kontinent, ifølge en oversikt på OurWorldinData:

Nord-Amerika: 39 prosent.

39 prosent. Europa: 34 prosent.

34 prosent. Sør-Amerika: 22 prosent

22 prosent Oceania: 13 prosent

13 prosent Asia: 7 prosent

7 prosent Afrika: 2 prosent

En prosent av dosene til Afrika

Det er dessuten store forskjeller innad i kontinentene:

For eksempel har 63 prosent i Canada fått første dose, langt høyere enn gjennomsnittet for Nord-Amerika (som innbefatter Mellom-Amerika).

I Afrika har mange land gitt første vaksinedose til kun 0,1 prosent (for eksempel Sør-Sudan og DR Kongo), mens enkelte land i Nord-Afrika trekker opp snittet, for eksempel Marokko, som har gitt til 25 prosent.

I Europa har EU/EØS gitt første dose til 42 prosent og Storbritannia til 60 prosent, ifølge oversikten – mens land øst i Europa som ikke er med i EU ligger dårligere an.

FNs helseorganisasjon, WHO, sier smitten har økt de siste tre ukene i Afrika.

– 47 av Afrikas 54 land – nesten 90 prosent – kommer ikke til å nå målet om å ha vaksinert 10 prosent av befolkningen innen september, med mindre Afrika får 225 millioner flere doser. Afrika har fått under en prosent av de over 2,1 milliarder doser som er satt globalt, heter det i en uttalelse fra WHO.

Tema på G7

I tillegg til klima blir koronapandemien et viktig tema på G7-møtet. Storbritannias statsminister Boris Johnson vil be G7-møtet om å gjøre konkrete forpliktelser om å få vaksinert hele verden mot koronavirus innen utgangen av 2022, varslet vertskapet tidligere denne uka.

«Det inkluderer å øke produksjonen av vaksiner, senke barrierene for internasjonal distribusjon av vaksinene, som Storbritannia har gjort med Osford-AstraZeneca, og til sist dele overskuddsdoser med utviklingsland bilateralt og gjennom Covax», heter det fra den britiske regjeringen.

Storbritannia skal donere minst 100 millioner doser med koronavaksine innen utgangen av året. 5 millioner av dosene blir donert før utgangen av september, med leveranser som starter i de nærmeste ukene. Rundt 80 prosent av de minst 100 millioner dosene fra Storbritannia skal distribueres via vaksinealliansen Covax, som har som mål å sikre koronavaksiner til utviklingsland.

Storbritannias statsminister Boris Johnson og kona Carrie fikk besøk av USAs president Joe Biden og kona Jill allerede torsdag. (TOBY MELVILLE/AFP)

Torsdag kunngjorde USA at landet skal donere 500 millioner doser til 92 lav- og mellominntektsland. EUs medlemsland er enige om å donere minst 100 millioner doser før nyttår.

G7-landene er enige om å utvide den globale kapasiteten for vaksineproduksjon, og skaffe minst 1 milliard doser koronavaksiner til hele verden. Det kunngjorde det britiske vertskapet for G7-møtet sent torsdag kveld.

Blir målt på pengene

En av dem som er pådrivere for en mer rettferdig fordeling av vaksinene, er tidligere statsminister Gordon Brown.

– G7 må garantere at 11 milliarder vaksiner, som er nok til å dekke hele verden, blir tilgjengelig innen få måneder, sa Brown torsdag, da han snakket sammen med Nita Deerpalsing fra FNs økonomiske kommisjon for Afrika.

Kirsty McNeill, politikkdirektør i internasjonale Redd Barna, sier det britiske bidraget som er varslet er en god start.

– Men det er virkelig på pengebeløpene at toppmøtet vil bli målt, sier hun, ifølge The Guardian.

---

Dette er G7-toppmøtet

G7 (Group of 7) er et internasjonalt forum med verdens sju rikeste, demokratiske industriland: Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia (G6, 1975) og Canada (G7, 1976).

Den europeiske union (EU) møter dessuten som fast representant på G7s toppmøter.

Gruppen het tidligere G8 da Russland deltok, men landet ble ekskludert i 2014 etter annekteringen av den ukrainske Krim-halvøya.

G7-landenes stats- og regjeringssjefer møtes årlig for økonomiske og politiske samtaler.

Årets toppmøte holdes i britiske St. Ives 11.–13. juni. Lørdag er også Australia, India, Sør-Korea og Sør-Afrika invitert som gjester.

Også andre politikere, embetsfolk og representanter for utvalgte land og organisasjoner inviteres som regel til toppmøtene. Da Erna Solberg (H) ble invitert til møtet i canadiske Québec i 2018, var det første gang en norsk statsminister deltok.

G7 er av noen, særlig kritikere, blitt kalt en «uoffisiell verdensregjering».

De årlige møtene er ofte mål for protester mot globalisering. (NTB)

---