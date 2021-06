Keystone-oljerørledningen legges død

TC Energy avslutter prosjektet etter at canadiske myndigheter ikke har klart å overbevise Biden om å gjenoppta det.

Den nesten 2.000 kilometer lange Keystone-rørledningen skulle frakte hundretusener av fat tungolje fra oljesandfeltene i Alberta til raffinering i USA. Men Biden stanset byggingen med en presidentordre like etter at han ble tatt i ed i januar, og viste til klimahensyn.

Da hadde byggingen blitt gjenopptatt under president Donald Trump, etter at hans forgjenger Barack Obama først nedla veto. Prosjektet har møtt motstand fra klimabevegelsen og urfolksgrupper.

Skitten olje

Oljeutvinningen i Alberta har større miljøbelastning enn det meste annen oljeutvinning rundt om i verden.

Oljesand må graves opp og mer eller mindre smeltes med kokvarmt vann før det kan raffineres. Dette fører til store sjøer med forurenset vann. I tillegg hogges store skogsområder i forbindelse med utvinningen.

TC Energy argumenterte for rørledningen ved å hevde at USA ville kunne redusere avhengigheten av olje fra Midtøsten og Venezuela. Det amerikanske utenriksdepartementet anslo at rørledningen ville skape 42.000 arbeidsplasser i byggeperioden, men motstandere bemerket at vedlikeholdet av rørledningen kun ville skape 35 permanente arbeidsplasser.

Canadierne tar regningen

Det blir de canadiske provinsene Alberta og Saskatchewan som tar regningen for at Keystone XL legges død. Alberta må finne ut hva som skjer med investeringer tilsvarende 9,1 milliarder kroner. Provinsens ministerpresident Jason Kenney sier han er «skuffet og frustrert» over avlysningen.

TC Energy skal nå koordinere med myndigheter, urfolksgrupper og andre interessenter for å overholde miljø- og myndighetspålagte forpliktelser og sørge for en sikker avslutning av prosjektet, heter det i en pressemelding.

Aktivister jubler

Kendall Mackey i aktivistgruppa @350 sier skrinleggingen av Keystone-prosjektet er en forsmak på hvordan oljebransjen kommer til å bli utfordret i framtida.

– Denne kampen handlet aldri om én rørledning. Seieren sender et varsel til forurenserne: Dropp fossilprosjektene deres nå, ellers kommer en nådeløs massebevegelse til å stoppe dem for dere, sier Mackey i en pressemelding.

Gruppa Indigenous Environmental Network uttrykte også glede i sosiale medier.

– Etter mer enn ti år har vi endelig beseiret en olje- og gassgigant! Keystone XL er DØD! skrev de på Twitter.

I en annen tweet legger de imidlertid til at noen aktivister fortsatt er siktet for aksjonene mot rørledningen.

