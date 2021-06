Nyhetsbyrå: Armenias statsminister tilbyr sønnen i bytte mot krigsfanger

Pasjinian har bedt de ansvarlige komiteer om å offisielt meddele forslaget, opplyser 46-åringen på et valgkamparrangement onsdag, ifølge nyhetsbyrået Armenpress.

– Ikke misforstå meg, dette er ikke det eneste verktøyet for å løse problemet, sier statsministeren.

Pasjinians 21 år gamle sønn skriver selv på Facebook at han støtter en slik byttehandel med Aserbajdsjan, ifølge nyhetsbyråene DPA og Bloomberg.

Over seks måneder har gått siden de siste kampene mellom de to nabolandene om den omstridte regionen Nagorno-Karabakh. Armenia anklager Aserbajdsjan for ikke å ha befridd alle krigsfangene, på tross av flere fangeutvekslinger.

Aserbajdsjan sier de har innfridd sine forpliktelser i tråd med en våpenhvileavtale, som ikke omfatter soldater Armenia angivelig sendte til Aserbajdsjan etter at kampene tok slutt.

Over 6.000 mennesker ble drept mellom 27. september og 9. november i fjor. Krigen endte med at Aserbajdsjan gjenvant store deler av Nagorno-Karabakh som armenske separatister hadde kontrollert siden tidlig på 1990-tallet.

Krigen utløste en politisk krise i Armenia. Opposisjonen har organisert massedemonstrasjoner med krav om at Pasjinian går av og at det holdes nyvalg.

Nyvalget finner sted om halvannen uke, og statsministeren håper på gjenvalg. Den siste tiden har det vært økt spenning på grensa mellom Armenia og Aserbajdsjan.

