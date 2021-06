Hun døde etter operasjonen. Han som opererte henne var sikkerhetsvakt

Shameema Begum (80) døde på Mayo-sykehuset i Lahore i Pakistan to uker etter at hun først kom dit 17. mai, skriver blant andre The Independent. Begums familie tok henne med til sykehuset fordi hun trengte behandling for et ryggsår. Der ble hun henvist videre til kirurgisk avdeling, og en mann som sa han var lege tilbød seg å behandle henne.

[ Alenemamma Linn (32): – Jeg er livredd for at jeg ikke klarer å skaffe det vi trenger fra måned til måned ]

Ble stadig dårligere

Etter operasjonen, som skal ha blitt utført av en Muhammad Waheed Butt, fikk Shameema Begum komme hjem. To ganger skal den påståtte legen ha kommet på hjemmebesøk til henne for å stelle såret. Såret ville imidlertid ikke gro, Begum blødde mye og ble stadig dårligere. Til slutt slo familien alarm, og de ble bedt om å komme tilbake til sykehuset med henne. Der viste det seg at de ikke hadde en lege der ved navn Muhammad Waheed Butt. Derimot hadde de en sikkerhetsvakt ved det navnet.

[ Ketil fant lapp med trussel på døra: – Den kan umulig være ment for meg ]

Politisak

En talsperson for det offentlige Mayo-sykehuset i Lahore har uttalt at det fortsatt er uklart hva slags kirurgisk inngrep som ble utført på den eldre kvinnen. Hun skal obduseres for å finne ut om hun døde på grunn av komplikasjoner etter rygg-operasjonen. Butt, som altså skal ha utført operasjonen, er nå i politiets varetekt, ifølge nyhetsbyrået AFP. En mann som skal ha assistert Butt i operasjonssalen er nå suspendert.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!