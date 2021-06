Renault tiltalt for utslippssvindel

– Renault benekter å ha begått noen lovbrudd og minner om at våre kjøretøy ikke er utstyrt med svindelprogramvare for utstyr som kontrollerer forurensing, sier selskapet i en uttalelse tirsdag der de selv opplyser om påtalemyndighetens anklager.

Renault gjentar dermed påstanden de har fremmet siden etterforskningen først startet i 2017.

Bilprodusenten opplyser at domstolen har bedt Renault betale 20 millioner euro i kausjon og fremvise en bankgaranti på 60 millioner euro for å dekke eventuelle kompensasjonskrav.

Etterforskerne anklager Renault for «bedragerske strategier» fra toppledelsen i over 25 år for å forfalske resultater av utslippstester. Blant de mistenkte er den mangeårige konsernsjefen Carlos Ghosn.

Også franske Peugeot har vært under etterforskning i tilknytning til den såkalte dieselgate-skandalen. Det samme har Fiat Chrysler, som fusjonerte med Peugeot tidligere i år.

Tyske Volkswagen innrømmet i 2015 å ha installert programvare i 11 millioner dieselbiler som førte til at bilene viste kunstig lave utslipp ved testing.

Siden er flere Volkswagen-topper straffeforfulgt. Skandalen har kostet selskapet rundt 32 milliarder euro i blant annet bøter, rettskostnader og kompensasjon til kunder. (NTB)

