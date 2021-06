Ratko Mladic på ny dømt til livstid for krigsforbrytelser

Nesten 26 år etter folkemordet i den bosniske byen Srebrenica avsa Det internasjonale krigsforbrytertribunalet en endelig dom i ankesaken mot Mladic, som nå igjen er dømt for å være en av hovedpersonene bak.

Mer enn 8.000 muslimske menn og gutter ble drept i folkemordet i Srebrenica, den verste massakren på europeisk jord siden 2. verdenskrig.

I den første rettssaken mot ham i 2017 ble Mladic dømt til livstid i fengsel for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Mladic anket dommen.

Ankesaken startet i slutten av august 2020. Det var ventet at dommerne i ankesaken også kom til å gi ham livstid. Mladic ble kjent som «slakteren på Balkan» under den bosniske krigen i 1992–1995.

Srebrenica-massakren

Mer enn 100.000 personer ble drept i konflikten og flere millioner ble hjemløse.

Mladic er ansvarlig for en rekke brutale angrep, deriblant beleiringen av Sarajevo og massakren i Srebrenica i 1995.

Mellom 11. og 19. juli ble de muslimske guttene og mennene systematisk slaktet ned av de bosnisk-serbiske styrkene under Mladics kommando, og levningene ble dumpet i massegraver.

Over 1.000 av ofrene er fortsatt ikke gjort rede for. Ved 25-årsmarkeringen i fjor ble åtte av ofrene omsider begravd.

Splitter Bosnia

Enker og mødre av Srebrenica-ofrene samlet seg utenfor domstolen i den nederlandske byen Haag i timene før dommen falt tirsdag

Dommen ble avsagt av panelet med fem dommere tirsdag. Panelet ble ledet av den zambiske dommeren Prisca Matimba Nyambe. Anken ble avvist i sin helhet og livstidsdommen opprettholdt, opplyste Nyambe under domsavsigelsen.

En anke fra aktor ble også avvist. Aktor hadde anket Mladics frikjennelse på et annet punkt når det gjelder folkemord knyttet til etnisk rensing tidlig i krigen.

Mladics ettermæle splitter fortsatt Bosnia. Selv om mange bosnjaker, i hovedsak muslimer, anser ham som en krigsforbryter, ser mange bosnisk-serbere fortsatt på ham som en helt. (NTB)

Fakta om Srebrenica-massakren

* Srebrenica i Bosnia-Hercegovina hadde på begynnelsen av 1990-tallet 75 prosent muslimer og 23 prosent serbiske innbyggere.

* Under krigen i Bosnia var byen erklært som «sikker sone» av FN, men den ble likevel offer for en bosnisk-serbisk offensiv i 1995.

* Anslagsvis 8.000 bosnjakiske gutter og menn ble drept av bosnisk-serbiske soldater mellom 11. og 19. juli 1995.

* Massakren er regnet som den verste krigsforbrytelsen i Europa etter andre verdenskrig. Både FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY) og Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag har fastslått at Srebrenica-massakren var et folkemord.

* Over 300 muslimske menn som befant seg i leiren til nederlandske fredsbevarende FN-styrker i Srebrenica, ble overgitt til bosnisk-serbiske styrker som senere drepte dem.

* Srebrenica er i dag en del av Republika Srpska, den serbiske delen av Bosnia-Hercegovina. De fleste innbyggerne er etniske serbere.

* Den tidligere bosnisk-serbiske lederen Radovan Karadzic ble 24. mars 2016 dømt i ICTY til 40 års fengsel for folkemordet i Srebrenica og andre krigsforbrytelser i Bosnia. I 2019 skjerpet FN-domstolen i Haag straffen til livsvarig fengsel. Karadzic anket straffeutmålingen.

* I 2017 ble den tidligere bosnisk-serbiske hærsjefen Ratko Mladic dømt til livsvarig fengsel i ICTY for folkemordet i Srebrenica og andre forbrytelser under Bosnia-krigen. Mladic anket, og i juni 2021 opprettholdt en FN-domstol dommen.

(Kilde: ICTY, Store norske leksikon, AP, Reuters, NTB)

Fakta om Ratko Mladic

* Ratko Mladic ble født 12. mars 1942 i Božanovići i daværende «Den uavhengige staten Kroatia», som i dag ligger i Bosnia. Hans far ble drept av kroatiske fascister.

* Mladic tok militær utdannelse og ble på 1970-tallet offiser i hæren i det daværende Jugoslavia.

* Ledet de militære styrkene til de bosniske serberne under borgerkrigen i Bosnia på 1990-tallet.

* Dømt blant annet for å ha stått bak massakren på rundt 8.000 bosniske muslimer i byen Srebrenica i 1995.

* Pågrepet i mai 2011 nordøst i Serbia etter 16 år på rømmen.

* I november 2017 dømt til livsvarig fengsel for folkemord i Srebrenica og andre krigsforbrytelser under krigen i Bosnia.

* 8. juni 2021 ble dommen opprettholdt i en ankesak i FNs internasjonale krigsforbrytelsestribunal.

(Kilder: BBC, AFP, SNL)