Israel fastholder at Hamas hadde tilhold i mediebygning

Ifølge Israels ambassadør i USA, Gilad Erdan, hadde Hamas installert teknisk utstyr som forstyrret det israelske luftforsvarsanlegget Iron Dome i bygningen.

Erdan sa dette da han tirsdag besøkte APs hovedkontor i New York, der han møtte nyhetsbyrået toppsjef Gary Pruitt.

– Hamas-enheten utviklet et elektronisk system for å forstyrre forsvarssystemet Iron Dome, sa Erdan.

Krever beviser

AP etterlyser beviser for påstanden og fastholder at de ikke er kjent med at Hamas hadde tilhold i bygningen.

Andre leietakere, blant dem Al Jazeera og nyhetsbyråene AFP og Reuters, samt eieren av den tolv etasjer høye bygningen, Jawad Mahdi, sier også at de var helt ukjent med dette.

Israels forsvarssjef Aviv Kochavi forsvarte overfor israelske medier bombingen av høyblokka og hevdet at APs journalister drakk kaffe sammen med Hamas-folk i bygningens kafeteria hver eneste morgen.

AP kalte påstanden «åpenbart uriktig» og viste til at det ikke engang var noen kafeteria i bygningen. Israels forsvarsminister Benny Gantz distanserte seg fra påstanden og sa at Kochavis uttalelse ikke måtte tas bokstavelig.

– Folkemordere

Gilad Erdan understreket i møtet med AP-sjefen at Israel ikke mistenker nyhetsbyråets ansatte i Gaza for å ha hatt kjennskap til Hamas-nærværet i bygningen, og han lovet samtidig bistand til å gjenoppbygge APs kontorer i Gaza.

– Israel gjorde alt for å sikre at ingen ansatte eller sivile kom til skade under denne viktige operasjonen, lød budskapet fra Erdan.

– Folkemorderne i terroristorganisasjonen Hamas tar til sammenligning ingen hensyn til pressen. De plasserer med overlegg sin terrormaskin i sivile områder, inkludert i kontorer som benyttes av internasjonale medier, sier han.

Norsk protest

Israels bombing av bygningen som huset en rekke internasjonale medier i Gaza, vakte sterke reaksjoner fra en rekke hold.

Norske og internasjonale presseorganisasjoner var blant dem som protesterte kraftig.

– Å angripe medier er helt forkastelig. FNs resolusjoner og det internasjonale lovverket sier helt klart fra om at mediene ikke skal være mål, sier prosjektleder Eva Stabell i Norsk Journalistlag.

– Når en bygning som huser medier, blir pekt ut spesifikt, blir dette også et prinsipielt angrep på pressen, sa styreleder Kjersti Løken Stavrum i Norsk PEN. (NTB)