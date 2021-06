Tredobling av flyktninger som legger ut på farlig ferd over Middelhavet

Antallet flyktninger og migranter som tok seg over Middelhavet fra Libya mot Italia i årets første fire måneder er nesten tredoblet i forhold til i fjor, og mer enn tidoblet i forhold til i 2019. Det viser ferske tall sammenfattet av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Også antallet som plukkes opp av den libyske kystvakten og returneres til Libya er høyere enn tidligere år. Alexandra Saieh er rådgiver for Libya-kontoret til Flyktningehjelpen, peker på flere årsaker

– Bedre vær og mer smugeleraktivitet, utfordringen migranter har med å skaffe inntekt i Libya grunnet pandemien og en reduksjon i konfliktnivået i Libya er alle faktorer som bidrar til at flere nå setter ut. Ettersom økonomien i landet lider, og været blir varmere, venter vi at flere vil forsøke å ta seg over Middelhavet.

Det norskeide redningsskipet Ocean Viking plukket den 30. april i år opp 236 flyktninger og migranter i havsnød utenfor Sicilia. Trafikken på den sentrale Middelhavsruta har gått kraftig opp i forhold til i fjor og forfjor. (AP/NTB)

Svært sårbare i Libya

I årets fire første måneder ankom altså 9.013 flyktninger og migranter den italienske kysten, mot 3.465 i samme tidsperiode i fjor.

I 2019 ankom bare 719 flyktninger og migranter Italia sjøveien i denne perioden. Dette er allikevel færre enn i toppårene 2015 og 2016. I mai måned ankom ytterligere 5.402 Italia.

Den sentrale middelhavsruten er også den farligste. Nå frykter man at flere vil drukne i forsøket på å ta seg til Europa enn tidligere år.

Saieh opplyser at Libya huser mer enn en halv million migranter, flyktninger og asylsøkere som lever under svært dårlige forhold. De har få rettigheter i Libya og ingen mulighet til å få legalisert sin status. Det gjør dem sårbare, og utsatte for overgrep

– Migranter, flyktninger og asylsøkere utsettes for overgrep, inkludert systematisk fengsling, utnytting, kidnapping, seksuell vold, tortur, utenomrettslig henrettelser, forsvinninger, utpressing og tvunget arbeid, forteller Saieh, i et ekko av flere rapporter som har kommet de siste årene fra menneskerettsorganisasjoner.

Retur til internering

Men Libya er ikke alene om å behandle flykninger og migranter dårlig. EUs grensebyrå Frontex har de siste årene belaget seg på at den libyske kystvakta stopper båtene på vei over Middelhavet. Også antallet som nå returneres til Libya går kraftig opp. I årets fem første måneder har den libyske kystvakta returnert 8.599 personer til Libya

– Vi tror tusenvis av flyktninger og migranter holdes i uformelle mottakssentre, som ikke drives direkte av myndighetene. Dette inkluderer en del av de som har blitt returnert fra Middelhavet. Forholdene i slike sentre er svært dårlige. Og migranter forteller at de utsettes for overgrep i slike sentre, sier Saieh.

I februar plukket den spanske organisasjonen Open Arms opp flere hundre mennesker i Middelhavet. Organisasjonen hevder at deres redningsoperasjoner er blitt hindret av den libyske kystvakta. (Bruno Thevenin/AP/NTB)

Kan unngås

FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet gjentok 26. mai en appell til libyske myndigheter, og EU som understøtter Libyas migranthåndtering, om å umiddelbart å endre politikken i Middelhavet.

– Den virkelige tragedien er at all lidelsen og drukningen, er mulig å forebygge. Hvert år dør folk fordi hjelp kommer for sent eller ikke i det hele tatt. De som reddes blir noen ganger tvunget til å vente i dager eller uker på å slippe i land, eller, som vi har sett mer av i det siste, de tvinges tilbake til Libya, sa Bachelet under lanseringen av en rapport om situasjonen langs den sentrale Middelhavsruta. Bachelet og hennes kontor mener overgrep og død langs denne ruta, ikke er en ulykke.

– Dette er en konsekvens av villet politikk, og praksis hos libyske myndigheter, EU, medlemslandene, institusjoner og andre aktører som sammen har bidratt til et miljø der verdighet og menneskerettigheter er utsatt, sa Bachelet.

Ønsker reform

For Flyktninghjelpen og andre organisasjoner på plass i Libya er utfordringen nå å få adgang til både de returnerte, og andre flyktninger og migranter som holdes i libyske leire og mottakssentre. Men de appellerer også til EU, medlemslandene, og samarbeidsland, slik som Norge, om å skifte kurs i håndteringen av flyktninger og migranter

– Vi appellerer til libyske myndigheter om å umiddelbart sette fri de som er internert. Og de som blir stoppet på havet bør ikke bli returnert til Libya, grunnet det vi vet om hva slags overgrep de utsettes for. Vi ønsker også at EU og medlemslandene umiddelbart setter i gang søk og redning på denne ruta, sier Saieh.

Organisasjonen ønsker også at det må finnes tryggere og lovlige måter for folk å søke asyl, flykte eller migrere for arbeid

– Mangelen på sikre og lovlige måter å flykte på er en av faktorene som dytter folk ut på disse reisene. For de som ønsker å bli og jobbe i Libya, må det også være muligheter for lovlig opphold.

Migranter og flyktninger i Libya

De sentrale Middelhavs-rutene er fra kysten av Libya og Tunisia, til Italia. Dette har de siste årene vært den mest trafikkerte ruta over Middelhavet for migranter og flyktninger.

Den vestlige ruta går fra Nord-Afrika til Spania og Kanariøyene, den østlige er den mellom Tyrkia og Hellas. Den sentrale ruta regnes i tillegg som den farligste ruta.

På tross av en våpenhvile inngått i oktober i fjor, er Libya fortsatt ikke et stabilt land. FN anslår at opp mot 1,3 millioner i landet vil trenge humanitær assistanse i løpet av året.

En halv million av disse er flyktninger, i tillegg er det mange internt fordrevne i Libya.

Blant de som kommer til Italia fra Libya oppgis blant annet Bangladesh, Sudan, Guinea og Eritrea som opphavsland.

---