Solid framgang for Merkels parti i tysk delstatsvalg

Opptellingen viste søndag kveld at Merkels kristenkonservative parti har fått rundt 36 prosent av stemmene. Det er en framgang på hele 6,2 prosentpoeng sammenlignet med 2016.

Dermed ligger det an til en ny periode for delstatens regjeringssjef fra CDU, Reiner Haseloff.

Meningsmålinger i forkant tydet på et tett løp mellom CDU og utfordreren på ytre høyre fløy, Alternativ for Tyskland (AfD). Rundt klokken 20 søndag lå partiet an til en oppslutning på rundt 22 prosent, en nedgang på over 2 prosentpoeng siden valget for fem år siden.

Resultatet er en «klar melding til verden utenfor» om ytre Høyres rolle i det politiske livet i Tyskland, sa Haseloff da resultatet ble kjent.

AfD gjorde de strenge tyske koronatiltakene til en av sine valgkampsaker. De hevdet, i likhet med mange andre høyrepopulistiske partier rundt om i verden, at smitteverntiltakene er en trussel mot folks frihet.

Pekepinn

Sachsen-Anhalt er i seg selv en av Tysklands minste delstater med en befolkning på 2,2 millioner, men resultatet gir en pekepinn på den politiske stemningen foran valget på ny tysk nasjonalforsamling 26. september.

De grønne, som på mange meningsmålinger er nest størst etter CDU på landsbasis, gjorde et skuffende valg i Sachsen-Anhalt, tross en viss framgang.

Partiet har fått rundt 6 prosents oppslutning, 0,8 prosentpoeng bedre enn i 2016, men ikke så godt som partiet hadde håpet.

Så langt er det beste resultatet for De grønne i det tidligere Øst-Tyskland en oppslutning på 10,8 prosent i delstaten Brandenburg i valget der i 2019.

Die Linke valgets taper

Venstrepartiet Die Linke, med røtter i det tidligere østtyske kommunistpartiet, står igjen som den største valgtaperen, med en nedgang på over 5 prosentpoeng til 11 prosent. Partiet er fortsatt det tredje største i delstaten.

Sosialdemokratene i SPD gjorde det også dårlig, og opptellingen tyder på at partiet ender opp med rundt 8,4 prosents oppslutning, ned 2,2 prosentpoeng siden forrige valg.

Resultatet er imidlertid en vitamininnsprøyting for Armin Laschet, CDUs statsministerkandidat.

Intern strid

Det utviklet seg en bitter strid mellom CDU og det bayerske søsterpartiet CSU da en felles statsministerkandidat skulle utpekes tidligere i år.

Alliansen mellom de to har vært stabil i lang tid, men stemningen ble opphetet da CSUs kandidat Markus Söder ikke nådde opp. I etterkant av nederlaget sa Söder at han ikke var sikker på at Laschet var riktig kandidat.

– Jeg er ikke overbevist om begrunnelsen for kandidaturet hans. Jeg står for modernisering av programmet, sa han til Süddeutsche Zeitung.

Söder regnes gjerne som mer karismatisk enn Laschet. Dermed var søndagens seier et viktig skritt for mannen som håper å ta over som statsminister når Angela Merkels tid i stolen er over for godt etter høstens valg.

– Dette er et sensasjonelt godt resultat. Dette er en klar seier til CDU. I dag er en god dag, sier CDUs partisekretær Paul Ziemiak.

CDU/CSUs parlamentariske leder Ralph Brinkhaus sier til ARD at utfallet i Sachsen-Anhalt gir medvind foran høstens nasjonale valg.

– Nå har vi vunnet, og det er også en seier for Armin Laschet, sier han.

Migrantkrisen

Migrantkrisen

Merkels parti har dominert den østlige regionen i årtier, og har kommet ut med flest stemmer i alle bortsett fra ett av valgene siden den tyske gjenforeningen i 1990.

Men AfD fikk solid fotfeste i 2016, da de dro veksler på sinnet over Merkels beslutning om å slippe inn et stort antall migranter fra krigsherjede land som Syria i 2015.

Til tross for et svakt valg den gang beholdt CDU likevel makten, takket være en koalisjon med sosialdemokratene i SPD og De grønne.

På nasjonalt nivå har AfD den siste tiden stagnert på en oppslutning mellom 10 og 12 prosent, men partiet står særlig sterkt i delstatene som tidligere utgjorde Øst-Tyskland.

