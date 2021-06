Midtøsten-ekspert har liten tro på ny israelsk regjering: – Et sammensurium av partier

Av Oddvar Sagbakken Saanum

– Det er et sammensurium av partier. Det er ytre venstre til ytre høyre, pluss palestinske islamister, som egentlig ikke er enig om noe annet enn at de er mot Netanyahu, sier Waage, historieprofessor ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Prio, til NTB.

– Det er et litt absurd teater. Så fort koalisjonen snakker om politikk, vil de sprekke som troll i solen, mener hun.

Onsdag meddelte opposisjonsleder Yair Lapid president Reuven Rivlin at det er grunnlag for å danne en ny israelsk koalisjonsregjering.

Netanyahu har vært statsminister i Israel de siste tolv årene. Nå er planen at Naftali Bennett, lederen for det ultranasjonalistiske partiet Yamina, blir statsminister de to neste årene, før Lapid overtar for en ny periode på to år.

– Netanyahu vil kjempe til det siste

De åtte partiene i koalisjonen holder på 61 av 120 seter i nasjonalforsamlingen Knesset. Avstemningen i Knesset var i utgangspunktet tenkt holdt 14. juni, men koalisjonen ønsker nå at det skjer allerede førstkommende mandag 7. juni, melder flere medier i landet, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Grunnen skal være nåværende statsminister Netanyahus forsøk på å få stanset prosessen.

– Netanyahu er en veldig dyktig politiker og en ringrev. Han er den lengstsittende i Israel og skal ikke undervurderes. Man skal ikke si takk og farvel til ham ennå, mener Waage.

Anders Persson, som forsker på Israel og Palestina ved Linnéuniversitetet i Småland, peker på det samme.

– Det forutsetter at alle koalisjonens medlemmer i Knesset stemmer på dem. Det er ikke sikkert. Netanyahu vil kjempe til det siste. Det gjenstår å se om han har flere ess i ermet, sier han til nyhetsbyrået TT.

– Politisk revolusjon

Dersom det lykkes Lapid å få regjeringen godkjent av Knesset, og dermed Netanyahu bort fra maktposisjonen, vil det være snakk om en politisk revolusjon, mener Israel-ekspert Danny Raymond ved Aalborg Universitet.

– At vi endte her må sees i lys av at det demokratiske systemet i Israel har blitt undergravet i to år, en periode med fire valg. Netanyahu har underminert det israelske rettssystemet og demokratiet for å holde seg selv ved maktet, sier Raymond til nyhetsbyrået Ritzau.

Henriksen Waage peker på det samme. Hun mener den nye koalisjonen ikke er noe godt tegn for Israel som nasjon.

– Landet hadde et godt politisk system og var en fungerende velferdsstat med styringsdyktige regjeringer. Nå har vi hatt fire valg og et politisk kaos der hestehandel er det som best beskriver det politiske systemet, sier hun.

Waage tror, dersom Netanyahu ikke klarer å stanse regjeringen, at det hele vil ende med en ny regjering med partiene på høyresiden.

– Mest sannsynlig klarer de å danne regjering. Da møter Netanyahu i retten, og det er sannsynlig at han blir dømt for korrupsjon. Skjer det, sprekker koalisjonen med én gang. Da vil høyrepartiene finne sammen, mener UiO-professoren.

Ingen tro på løsning i konflikten med Palestina

Verken Waage eller Raymond tror regjeringen vil gi noen løsning i Israel/Palestina-konflikten, til tross for at koalisjonen blant annet består av det israelsk-arabiske partiet Raam. Den kommende statsminister Bennett har flere ganger uttalt at han er stor motstander av en palestinsk stat, påpeker Raymond.

– Det som er trist er at det israelske arbeiderpartiet, som styrte Israel lenge, er blitt skrotet til en liten sekt. De siste valgene har vist den samme klare tendensen om at hele det politiske Israel rykker til høyre, sier Waage, og legger til:

– Det finnes ikke noe reelt styringsdyktig alternativ til høyresiden. Det lover elendig for dem som måtte tro på en tostatsløsning, fred og at Israels svar skal bli noe annet enn å bombe Gaza.

