Går mot Japan-OL tross folkemotstand og økt smitte

– Jeg mener det er 100 prosent sannsynlighet for at lekene avholdes, sa Seiko Hashimoto, president for Tokyo 2020 til BBC onsdag.

Sommer-OL i Tokyo skal starte 23. juli og vare til 8. august, og Paralympics fra 24. august til 5. september. Advarsler fra helseeksperter og motstand i folket har sådd tvil om hvorvidt det faktisk vil skje. Men åpningsdagen nærmer seg, og så langt planlegges det for at arrangementet, som egentlig skulle gått av stabelen i fjor sommer, nå gjennomføres.

Svært få vaksiner

Det skjer ikke uten kontrovers. Japan er inne i en fjerde koronabølge, og ti områder i landet er i unntakstilstand, inkludert hovedstaden Tokyo, som skal avholde lekene.

Meningsmålinger viser at et flertall av japanerne ikke vil ha OL under de rådende omstendighetene. Tre ulike målinger i april og i mai viste at mellom 60 og 70 prosent ville at det skulle avblåses.

Japan har ikke vært hardt rammet av koronapandemien, men har hatt en høy fjerde smittebølge. Den toppet seg i midten av mai, men er nå dalende etter en periode med restriksjoner, ifølge en oversikt på Worldometers. Men landet er nå inne i en periode der bølgen av tall på daglige dødsfall har toppet seg.

Landet har en svært gammel befolkning, men befolkningen er i stor grad fortsatt ubeskyttet på grunn en svært treg utrulling av vaksiner. Bare åtte prosent av landets 126 millioner mennesker har mottatt minst én vaksinedose så langt, ifølge OurWorldinData. Bare 2,9 prosent er fullvaksinert. Landet begynte vaksinering først i februar, og da med helsearbeiderne, som ennå ikke er ferdig vaksinert.

Vaksineutrullingen har nå begynt å ta seg opp, men Japan holder fortsatt på med de eldste. Myndighetene håper at befolkningen over 65 år i Tokyo og Osaka vil være fullvaksinert i slutten av juli.

Lederen for et panel av helseeksperter som har gitt råd til Japans regjering under pandemien har advart mot å avholde arrangementet.

– Det er ikke normalt å holde OL i en situasjon som denne, sa Shigeru Omi til en parlamentskomité onsdag.

Skaper en boble

Presidenten for Tokyo 2020 sier imidlertid at det planlegges nøye for et så sikkert arrangement som mulig, med tanke på smitte.

– Vi forsøker å skape en boble-situasjon som er så fullstendig som mulig, slik at vi kan skaffe et trygt og sikkert rom for folk som kommer fra utlandet og for innbyggerne i Japan, sier Seiko Hashimoto til BBC.

OL i Japan skulle vært avholdt i 2020, og arrangørene vil nødig utsette igjen. (BEHROUZ MEHRI/AFP)

Dersom det oppstår smitteutbrudd underveis må OL avholdes helt uten publikum, sier Seiko Hashimoto. Det skal uansett ikke være utenlandsk publikum til stede på arrangementene. Om japanske tilskuere skal få komme skal bestemmes når unntakstilstanden i Tokyo nærmer seg slutten 19. juni, men uansett vil det kun være et begrenset antall tilskuere.

Tokyo 2020 har jobbet for å redusere antall personer som kommer til Japan fra utlandet. Antallet personer som ikke er friidrettsutøvere er kuttet til det halve, skriver The Guardian. Likevel er det rundt 80.000 personer som ikke er utøvere som er ventet til landet, og det er disse japanske innbyggere frykter skal spre smitte, selv om det vil være restriksjoner. Utøverne vil holdes innenfor OL-landsbyen og arenaene og vil slik sett være inne i en «boble».

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har gjentatte ganger understreket at arrangementet vil være trygt for dem som deltar. Det er påpekt at andre store sportsarrangementer er blitt avholdt under pandemien, dog med sterke restriksjoner. Det er også påpekt at det vil være vanskelig å utsette det til neste år, da det allerede er mange andre store internasjonale arrangementer. Men en viktig motivasjon er at det vil være store inntektstap for IOC dersom OL blir avlyst. 70 prosent av inntektene kommer fra kringkastingsrettigheter av arrangementet. I henhold til kontrakten mellom Japan og IOC er det bare IOC som kan avlyse arrangementet.

---

Sommer-OL i Tokyo

Beslutningen om å utsette OL i fjor ble tatt 30. mars 2020. Lekene skulle vært avholdt sommeren 2020.

Arrangøren og IOC opplyste da at lekene skulle flyttes til tidsperioden 23. juli til 8. august 2021. Det er ett år etter at det egentlig skulle vært avholdt.

Paralympics skal avholdes fra 24. august til 5. september.

---