Tenåringsjente angriper bjørn for å beskytte hundene sine

Tenåringsjenta, som heter Hailey, gikk for å be hundene sine om å slutte å bjeffe da hun plutselig så at det de bjeffet mot var en bjørn som satt på gjerdet ved hjemmet deres i California, skriver The Independent. Saken er omtalt i en rekke internasjonale medier. Haileys kusine, Brenda, delte nylig videoen på TikTok som i skrivende stund er sett nesten 58 millioner ganger.

Videoen viser at bjørnen sitter på gjerdet med bjørnungene sine idet hundene kommer løpende mot dem, og begynner å bjeffe. Bjørnen svarer med å slå løs med labbene mot hundene, før altså Hailey springer mot bjørnen og dytter den over gjerdet – før hun tar med seg kjæledyrene i sikkerhet.

– Jeg ser bjørnen inn i øynene

I en video 17-åringen selv la ut på TikTok i etterkant av hendelsen, forteller hun at hun først trodde hundene bjeffet på andre hunder.

– De bjeffer alltid på hunder og ekorn, og alt mulig. Jeg vil få dem til å stoppe, og når jeg går bort for å se hva de bjeffer på, tenker jeg: Det var en rar hund. Når jeg kommer fram, er bjørnen nærmest i ferd med å plukke opp en av hundene mine. Jeg går til bjørnen, ser den inn i øynene og det første jeg tenker på er å dytte den. Dytte en bjørn, dytte en alfapredator. Jeg synes ikke jeg dyttet henne så hardt for å være ærlig, jeg dyttet henne bare hardt nok til at hun mistet balansen. Hun slapp hunden min, og jeg tok tak i den andre hunden og løp derfra. Jeg forstuet fingeren og skrapet opp kneet, men vi er ok, sier hun.

Imponert og sjokkert

Haileys kvikke reaksjon har både imponert og sjokkert seerne, skriver Newsweek. «Hun dyttet den bjørnen som om den var et kosedyr», skriver én. En annen seer skriver: «Hun sloss mot en bjørn. Kuleste person noen sinne».

