Malta ligger klart best an av EU- og EØS-landene når det gjelder koronavaksinering: Allerede i slutten av mai erklærte helseministeren i landet at 70 prosent av alle over 18 år har fått minst en vaksinedose. 1. juni åpnet landet offisielt turistsesongen.

Også oversikten over vaksineringsstatus fra EU-organet ECDC, både når det gjelder kun én dose og fullvaksinasjon i de enkelte landene, plasserer Malta på topp: Den ble sist oppdatert 23. mai, og da viste oversikten at over 63 prosent av innbyggerne over 18 år hadde fått minst én dose i øylandet i Middelhavet. Av disse var over 42 prosent fullvaksinert, ifølge oversikten. Tallet har altså økt siden det. (Se full oversikt over landenes vaksinestatus i faktabokser nederst i artikkelen).

Malta åpnet formelt turistsesongen igjen 1. juni. Her ankommer turister Malta internasjonale flyplass samme dag. (DARRIN ZAMMIT LUPI/Reuters)

I motsatt ende av oversikten finner vi Bulgaria, der bare 13 prosent hadde fått første dose innen 23. mai, og åtte prosent var fullvaksinert. De fleste land i EU og EØS ligger et sted midt mellom: I svært mange land hadde mellom 35 og 45 prosent av befolkningen over 18 år fått én vaksinedose innen denne datoen.

På oversikten per 23. mai lå Norge på 22. plass blant de 30 landene, med 36,8 prosent. Dette kan endre seg i takt med leveringene av nye vaksiner hver enkelt uke.

Ingen av landene på listen slår uansett Storbritannia, som ikke er med i EU eller EØS og derfor ikke står på ECDCs liste. Ifølge den britiske regjeringens egen oversikt, hadde hele 75 prosent av innbyggerne over 18 år fått en vaksinedose i Storbritannia per 30. mai. 48,5 prosent av innbyggerne over 18 år er fullvaksinert.

Vaksinepass

Vaksinestatusen vil være viktig for reisevirksomheten i Europa i sommer. I disse dager utarbeides planen for utrullingen av et vaksinesertifikat i EU og EØS som vil åpne for reising uten restriksjoner innenfor området. EU-kommisjonen la mandag 31. mai fram nye anbefalinger for reiser innen EU. Forslaget er at fullvaksinerte med to doser og personer som har hatt covid-19 i løpet av de siste 180 dager bør slippe krav om testing og karantene ved reiser mellom EU-land.

Det vil bli opp til hvert enkelt land å avgjøre om personer som er delvis vaksinert også skal få ta del i disse godene. Vaksinene gir en god beskyttelse få uker etter første dose, og ifølge koronareglene som anvendes i Norge anses personer som «beskyttet» tre uker etter at de har fått første dose.

Dessuten foreslås det av EU-kommisjonen at personer med en gyldig covid-19-test heller ikke skal trenge karantene. Kommisjonen foreslår at det vil gjelde om man har tatt en såkalt PCR-test innenfor 72 timer.

Ulik praksis

Vaksineringstempoet i de ulike landene avhenger til dels av hvor mange vaksinetyper som brukes. I Norge brukes nå kun vaksinene fra Pfizer og Moderna. 1. mars ble AstraZeneca satt på pause, og 12. mai kunngjorde regjeringen at den tas ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av alvorlige blodpropptilfeller. Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson er satt på vent mens det gjøres undersøkelser av bivirkninger. Regjeringen har åpnet for å gi den til frivillige som er villig til å ta risikoen, men flere helsetopper har advart mot dette.

Mange land har fortsatt vaksineringen med AstraZeneca, men anbefalt at den ikke gis til yngre personer.

I Ungarn har man tatt i bruk også den russiske Sputnik-vaksinen og en kinesisk vaksine, noe som er forklaringen på at landet kommer godt ut i vaksinetempoet.

At Malta ligger så godt an forklares med flere faktorer: At Malta har vært aktiv i å bestille så mange doser det har lov til innenfor fordelingen ut fra befolkning, at landet bruker alle vaksinetypene som er godkjent av EU (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), at det har få innbyggere og enkel logistikk.

Også intervallet mellom første og andre dose vil gi utslag på statistikken. Her har landene valgt ulik praksis. Har man en lang intervall, vil man fortere få delvaksinert flere og kan dermed ligge godt an på antall personer med én dose. Om man prioriterer et kortere intervall vil det ta lengre tid å få mange delvis vaksinerte, men man vil oppnå flere fullvaksinerte fortere.

Norge endret strategi for få uker siden, og valgte å øke intervallet til opp til 12 uker, siden vaksinene som brukes her har vist seg å ha god beskyttelse tre uker etter første dose.

Så mange har fått minst én dose

Prosentandel av befolkning over 18 år som hadde fått minst en dose koronavaksine i EU/EØS (tall per 23. mai) pluss Storbritannia tall per 30. mai). Gradert etter høyeste tall:

Storbritannia: 75

Malta: 63.6

Ungarn: 61

Island: 58.1

Finland: 51.1

Tyskland: 48.2

Kypros: 47.7

Belgia: 47.4

Irland: 46.1

Østerrike: 45.5

Frankrike: 43.8

Nederland: 43.7

Sverige: 43.6

Luxemburg: 43.6

Spania: 43

Portugal: 41.8

Italia: 41.7

Polen: 41.1

Danmark: 40.2

Tsjekkia: 40

Litauen: 39.8

Estland: 39

Norge: 36.8

Slovenia: 36.5

Hellas: 36.1

Slovakia: 35.6

Kroatia: 34.9

Liechtenstein: 33.9

Romania: 26.4

Latvia: 23.5

Bulgaria: 13.2

Kilde EU/EØS: ECDC. Kilde Storbritannia: www.gov.uk

Så mange er fullvaksinert

Prosentandel av befolkning over 18 år som var fullvaksinert i EU/EØS (tall per 23. mai) pluss Storbritannia tall per 30. mai). Gradert etter høyeste tall:

Storbritannia: 48.1

Malta: 42.3

Ungarn: 37.3

Island: 28.5

Danmark: 25.5

Kypros: 23.1

Litauen: 21.8

Luxemburg: 21.7

Spania: 20.9

Romania: 20.8

Hellas: 20.2

Italia: 20.2

Slovenia: 19.4

Portugal: 19.3

Liechtenstein: 19

Frankrike: 18.8

Belgia: 18.4

Polen: 18.1

Estland: 17.5

Nederland: 17.4

Østerrike: 17.3

Slovakia: 17

Tyskland: 16.9

Norge: 16.4

Irland: 16.3

Sverige: 14.9

Tsjekkia: 14

Kroatia: 12.3

Bulgaria: 8.7

Finland: 8.4

Latvia: 7.2

Kilde EU/EØS: ECDC. Kilde Storbritannia: www.gov.uk

