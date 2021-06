– Bildet av en tidligere president som freser rundt i Florida-klubben sin, og snakker med alle og enhver om valgfusk, er ganske trist og patetisk. Men det er mer enn det. Dette får reelle konsekvenser, sier den profilerte CNN-programlederen Anderson Cooper i en monolog på sin egen TV-kanal.

Bakgrunnen for kraftsalven er at republikanere i flere delstater i USA har forsøkt å legge en rekke begrensninger på mulighetene til å stemme, i stor grad motivert av tidligere president Donald Trumps udokumenterte påstander om at han tapte valget i fjor på grunn av fusk. Avstemningen om en ny, restriktiv valglov i Texas ble nylig stanset da demokratene i delstatsforsamlingen forlot plassene sine.

Den republikanske guvernøren Greg Abbott, som har stått i spissen for det omstridte forslaget, sier han vil kalle inn til et nytt møte i delstatsforsamlingen for å forsøke å få loven vedtatt, skriver NTB.

Demonstranter protesterte i mai i år mot republikanernes forsøk på å stramme inn valgloven i Texas. (Eric Gay/AP)

– Republikanske politikere i Kongressen som håper å bli lagt merke til, kanskje av den tidligere presidenten, prøver å innføre lover basert på hans løgner, sier Cooper.

[ Republikanerne setter stopper for 6. januar-kommisjon ]

Joe Biden: «Uamerikansk»

Blant forslagene i Texas er å kutte tiden man kan stemme på søndager, dagen da mange svarte kirkegjengere pleier å stemme. Det innebærer også at flere måter å stemme på, som 24-timers «drive-in»-stemming, blir fjernet. Denne formen for stemmegivning ble innført ved fjorårets valg for å gjøre det lettere for folk å stemme under pandemien. Endringene vil etter alt å dømme føre til lavere valgdeltakelse, noe som antas å være en fordel for republikanerne på grunn av partienes ulike velgerbaser, skriver NTB.

USAs president Joe Biden var tirsdag i Tulsa, Oklahoma for å delta på en minnemarkering for ofrene for Tulsamassakren i 1921. I en tale uttrykte han stor bekymring for det som nå er i ferd med å skje i flere delstater. Han sa at den «hellige retten» til å stemme nå er under angrep med en «intensitet og aggressivitet vi ikke har sett på veldig, veldig lenge».

President Joe Biden under besøket i Tulsa, Oklahoma på tirsdag. I talen gikk han også inn på republikanernes forsøk på å endre valgloven i flere delstater. – Den «hellige retten» til å stemme nå er under angrep, sa Biden. (MANDEL NGAN/AFP)

– Det er rett og slett uamerikansk. Det er derimot ikke, dessverre, et enestående eksempel, sa Biden.

[ «Kanskje hadde Donald Trump noe rett i at religion er havnet i medienes grep» ]

– Den største trusselen mot demokratiet i dag

Harvard-professorene Steven Levitsky og Daniel Ziblatt har skrevet boken How Democracies Die (Hvordan demokratier dør). I et intervju med Cooper i CNN gir de klart uttrykk for at demokratiet i dagens USA er under et knallhardt press, sett i lys av at Trump og flere av hans støttespillere nektet å akseptere valgresultatet, angrepet på kongressen i januar – og det at republikanere i flere delstater nå forsøker å endre valgloven, basert på Trumps løgner om valgresultatet.

– Det som nå skjer i republikansk-ledede delstater er den største trusselen mot demokratiet i dag. Et av poengene i boken vår var at det ikke lenger er generaler som slår ned demokratier ved militærkupp. Demokratier dør ved valgurnene, sier Daniel Ziblatt.

Han frykter at det amerikanske mellomvalget i 2022 kan ta landet i en antidemokratisk retning – dersom republikanerne gjenvinner flertall i Representantenes hus.

– Man spør seg om et republikansk, «trumpifisert» Representantenes hus noensinne vil stemme for en presidentkandidat fra Demokratene, selv om Demokratene vinner, sier Ziblatt.

Demokratier dør ved valgurnene — Daniel Ziblatt, professor ved Harvard University

Steven Levitsky mener demokratiet i USA ikke har vært så truet siden den amerikanske borgerkrigen fra 1861-1865. Ikke engang Watergate eller Mccarthyismen når opp til dagens situasjon, mener Harvard-professoren.

Steven Levitsky, professor ved Harvard University og en av forfatterne bak boka «How Democracies Die». (Wikipedia)

– Vi regner oss ikke som alarmister i særlig grad. Vi er overbevist om at det er en stor mulighet for at det republikanske partiet kommer til å prøve å stjele valget i 2024. Jeg mener at 2020-valget endte opp med å bli en generalprøve, sier Levitsky.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!