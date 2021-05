Netanyahu trolig på vei ut: Håp og frykt i Israel

JAFFA (Dagsavisen): – Jeg må si jeg puster lettet ut, sier Elisabeth Sella, en 54-år gammel israeler. I over et år har hun, sammen med titusener av andre, hver helg demonstrert i gatene mot landets leder. Hun var en av dem som sto ved veikryss og på landets bruer med protestplakatene. Nå våger hun igjen å håpe.

– Disse årene under Netanyahu har vært forferdelige. Det har vært galskap, med alt det hatet Netanyahu har skapt, og nå går vi mot en regjering som ikke vil være ekstrem, sier hun til Dagsavisen.

– Nå får vi landet vårt tilbake, for til nå har vi alle vært fanger av en statsminister som har vært villig til å gjøre alt for å redde seg selv fra en fengselsstraff, sier hun, og sikter til de pågående rettssakene mot Netanyahu, der han sitter anklaget for alvorlige korrupsjonsforbrytelser.

Skiftet side

Netanyahus mulige politiske fall er resultat av at Naftali Bennett, lederen av et høyrenasjonalistisk parti, søndag sa han bryter med sine tidligere partnere for å danne en ny koalisjon uten statsministeren. Koalisjonen vil inkludere partier fra ytre høyre til Meretz på venstresiden, et parti likt norske SV. De har knapt noe til felles bortsett fra ønsket om å fjerne Netanyahu. Et usikkerhetsmoment er om et islamistisk parti kalt Ram, med sine fire lovgivere i det israelske parlamentet, vil støtte den nye regjeringen.

Men i likhet med mange andre israelere tviler aktivisten Sela på om den nye regjeringen vil kunne overleve lenge, og hun tror heller ikke at den vil kunne fremme en fredsprosess med palestinerne, siden den er så internt splittet. Men i det minste vil Netanyahu være borte, og uten ham vil landet kunne bygge seg opp igjen, håper hun.

Politisk vold

De siste årene under Netanyahu har Israel vært preget av utstrakt politisk vold fra høyreekstremister av en type som før har vært ukjent i landet. Høyreekstremistene har organisert seg på sosiale medier og spesielt gjennom mobilappen Telegram, der en kan være anonym. Israelsk TV2 avslørte søndag hvordan voldsaktivistene bokstavelig talt jakter på arabere for å lynsje dem. De kommer med kniver, knuste flasker og brannbomber.

Ekstremistene sier selv at de tjener Netanyahu og høyresiden, og de beskriver statsministerens motstandere som «forrædere». Likevel er det ingen bevis på at statsministeren er knyttet til dem. Men det var Netanyahu som før valget i mars bevisst oppfordret høyreekstremistene til å stemme på nasjonalisten Itamar Ben Gvir, en bosetter fra Hebron, i påvente av at Ben Gvir uansett ville støtte ham i koalisjonsarbeidet. Så i dag, innvalgt i det israelske parlamentet, sitter en nasjonalist som mange på venstresiden beskriver som ikke mindre enn en «jødisk nazist».

I sin tale søndag kveld, der Bennett sa han ville bryte med høyresiden, anklaget han Netanyahu for å ha blitt en trussel mot det israelske samfunnet. Bennett har bakgrunn som høyteknologisk gründer og er mangemillionær, og hvis han får makten, blir han Israels første ortodokse statsminister (se egen faktaboks). Han sa i talen at hans mål vil være å bekjempe hatet Netanyahu har skapt mellom de forskjellige grupperingene i samfunnet. Han gikk så langt som å advare at en desperat Netanyahu nå kunne være villig til å skape sitt «personlige Masada».

Dette er kraftig terminologi som alle israelere kjenner. For 2000 år siden var en gruppe jøder omringet av romerske soldater ved en utpost kalt Masada ved Dødehavet. Da det ble klart for dem at romerne ville greie å innta høyden de kontrollerte, valgte de alle å begå kollektivt selvmord. Så da romerne kom inn fant de likene av 960 mennesker. Nå anklager Bennett Netanyahu for å ville la hele Israel brenne framfor å gi fra seg makten.

Hvordan motsetningene innad i Israel har tilspisset seg under Netanyahu, så en senest i forrige måned. Netanyahu presset gjennom rasistiske lover som diskriminerte landets palestinske minoritet, og til slutt eksploderte denne spenningen i etniske sammenstøt mellom jøder og arabere i byer og landsbyer rundt omkring i landet, sammenstøt av en type landet ikke hadde sett siden krigen i 1948.

Usikkerhet

Regjeringen under Bennetts ledelse kan komme til makten tidligst onsdag, men mest sannsynlig i begynnelsen av neste uke. Opposisjonen frykter fortsatt at Netanyahu vil «finne på noe» for å hindre sitt eget fall. For bare litt over to uker siden fikk man en 11-dagers krig med Hamas, en krig mange mener at Netanyahu ønsket for kunne å undergrave opposisjonen mot ham.

I ettertid er det også blitt kjent at etterretningen hadde advart Netanyahu mot faren for en krig med Hamas, men statsministeren skal ha ignorert advarslene. Minst 270 palestinere og 11 israelere ble drept i krigshandlingene, og i Gaza var det omfattende ødeleggelser.

Blant palestinske aktivister er imidlertid håpene minimale til den nye ventede israelske regjeringen.

– Vi vet jo at Naftali Bennett er mer radikal enn selv Netanyahu, forteller Issa Amro, en 41-år gammel grasrotaktivist fra Hebron.

– Det vi trenger er at det internasjonale samfunnet blander seg. Vi kommer bare til å se mer apartheid og mer diskriminering, forteller han til Dagsavisen.

Amro møtte USAs utenriksminister Antony Blinken da han besøkte området i forrige uke, og sa at han følte at amerikaneren hadde «stor sympati» med palestinernes sak. Men mest av alt frykter han at hans hverdag i hjembyen vil bli langt farligere.

– Jeg tror at bosetterne nå vil ty til mer vold, for nå vil de være i opposisjon, og de vil vise at de likevel har makten, sier Amro.

Skulle epoken med Netanyahu være over om bare noen dager, vil også hverdagen til den 71-år gamle lederen forandre seg dramatisk: Hittil har Netanyahu vært fritatt fra å møte i salen i rettsprosedyrene mot ham, siden han hadde et land å styre, men om kort tid vil han trolig måtte sitte på tiltalebenken i Jerusalem minst tre dager i uken. Blir han funnet skyldig, risikerer han å tilbringe storparten av sin alderdom i fengsel.

---

Benjamin Netanyahu

Født i Tel Aviv 21. oktober 1949.

Israels FN-ambassadør fra 1984 til 1988.

Valgt inn i Knesset for høyrepartiet Likud i 1988

Partileder for Likud fra 1993 til 1999.

Statsminister fra 1996 til 1999.

Utenriksminister 2002–2003.

Finansminister fra 2003 til 2005, men forlot regjeringen i protest mot Ariel Sharons tilbaketrekning fra Gazastripen.

Ble samme år igjen leder i Likud etter at Sharon brøt ut og dannet sentrumspartiet Kadima.

Statsminister siden 31. mars 2009.

21. oktober 2019 tok Israels riksadvokat ut tiltale mot ham for tillitsbrudd, bedrageri og for å ha tatt imot bestikkelser.

Rettssaken startet for alvor i februar 2021. Netanyahu avviser anklagene.

Mislyktes i vår med å danne en ny koalisjonsregjering etter at Israels fjerde valg på to år endte uten klart flertall.

---

Naftali Bennett

Født i Haifa 25. mars 1972

Bakgrunn som spesialsoldat og IT-entreprenør

Ledet omstridte aksjoner i Libanon under krigen i 2006.

Ble stabssjef for Benjamin Netanyahu i opposisjon 2006–08

Brøt med Likud og ble valgt inn i Knesset i 2013 for partiet Jødisk hjem, som han ledet

Er imot opprettelsen av en palestinsk stat, støtter bosetningene på den okkuperte Vestbredden og går inn for å annektere store deler av Vestbredden

Minister for økonomi og religiøse saker 2013–15 og for undervisning 2015–19.

Brøt med partiet og dannet et nytt høyreparti i 2019, som ikke kom inn i Knesset.

Slo partiet sammen med Jødisk hjem til partiet Yamina i 2020 og har siden igjen vært medlem av Knesset

Yamina gikk i opposisjon mot regjeringen til Netanyahu og Benny Gantz i 2020.

Samarbeider med Yair Lapid og Yesh Atid, som i mai 2021 er bedt om å danne regjering etter at Netanyahu mislyktes.

---