Pandemien har kastet 230 millioner indere ut i fattigdom

India har registrert 160.000 koronarelaterte dødsfall bare de siste åtte ukene, men mørketallene er store og det reelle antallet antas å være langt høyere.

Indiske sykehus er overfylt og pandemien har ført til nedstengning og økonomisk krise. Nå truer også en annen krise landet: Sult.

Rundt 230 millioner indere er kastet ut i fattigdom det siste året, viser en studie utført ved Azim Premji-universitetet i Bangalore.

Det innebærer at de har under 375 rupi om dagen, 43 kroner dagen, til å brødfø seg selv og familien med.

Uten arbeid

100 millioner indere mistet under nedstengningen i fjor jobben. De fleste fikk nytt arbeid da landet gjenåpnet mot slutten av fjoråret, men langt fra alle.

De siste månedene har India opplevd en ny og enda kraftigere smittebølge, og bare i april forsvant 7,3 millioner jobber, ifølge Centre for Monitoring the Indian Economy.

I et land der 90 prosent av arbeidsstokken henter inntekt i uformell sektor, uten å ha noe sosialt sikkerhetsnett, er følgene enorme.

Dobbelt krise

– Indias fattige står nå overfor en dobbelt krise. Det er en helsekrise, men det er også en økonomiske krise der folk mister inntekten, sier Anjali Bhardwaj i Right to Food Campaign

– Mange må bruke sparepengene sine på å skaffe medisinsk hjelp til familien, sier hun.

– Mange ble fattige i fjor, de måtte låne penger og skjære ned på matforbruket. Den andre smittebølgen kom derfor på toppen av en svært vanskelig situasjon, sier professor Amit Basole.

Hjelpeløs

Rasheeda Jaleel frykter at hun aldri vil bli i stand til å mette de sju barna sine. Familien må nå klare seg med ett måltid om dagen, og framtidsutsiktene er ikke lyse.

– Jeg føler meg hjelpeløs når vi er sultne og tørste. Hvordan skal vi overleve slik som dette, spør hun.

– Vi må klare oss med det vesle mannen min greier å tjene, men det er ikke nok. For å kunne gi barna mine mat, går jeg selv sulten, forteller hun.

Fortvilet

Ektemannen Abdul Jaleel tjente tidligere rundt 58 kroner dagen som bygningsarbeider, men det ble full stopp da New Delhi stengte ned.

Nå forsøker 65-åringen å brødfø familien med en sykkelrickshaw, men med den tjener han bare rundt 12 kroner dagen.

– Og noen dager tjener jeg ingenting, forteller han.

– Men som foreldre må vi forsøke å få endene til å møtes, enten ved å tigge, låne eller stjele. Vi har ikke noe valg, sier han fortvilet.

