Her er påstandene som har skapt storm rundt Boris Johnson

Både Boris Johnson og helseminister Matt Hancock er under hardt press etter at Dominic Cummings, som var Johnsons nærmeste rådgiver, kom med drepende karakteristikker og påstander om hva som skjedde bak lukkede dører i regjeringskontorene fra starten av koronapandemien i Storbritannia. Det skjedde i en sju timer lang høring onsdag denne uka.

At statsminister Boris Johnson er uskikket til å lede landet under pandemien var et av hovedbudskapene fra Cummings, som mistet jobben i november. Saken har dominert i britisk presse i dagene siden, og både Johnson og Hancock har måttet svare på påstandene mot dem.

«La likene hope seg opp»

Det var i parlamentets vitenskaps- og helsekomités høring rundt regjeringens håndtering av covid-19-pandemien at Cummings snakket denne uka. I tillegg til at statsminister Boris Johnson fikk det glatte lag, utførte Cummings et karakterdrap på Matt Hancock, som han mener har løyet flere ganger. Cummings sier blant annet at Hancock i starten av pandemien lovet overfor statsministeren at sykehuspasienter ikke ville bli sendt over til sykehjem uten å bli testet først, noe de likevel ble.

Helseminister Matt Hancock får det glatte lag av statsministerens eks-rådgiver, men har slått tilbake på anklagene. (MATT DUNHAM/AFP)

Helseminister Hancock har ikke gått ut med en klar tilbakevisning av denne påstanden, men sa på en pressekonferanse torsdag at han hadde lovet å gjøre det dersom det ble mulig, men at det ikke var det. Koronasmitte på sykehjem, blant annet overført via pasienter fra sykehus, førte til en rekke dødsfall. Tusenvis av pasienter ble i mars/april i fjor overført fra sykehus til sykehjem uten å bli testet.

Her er et knippe av Dominic Cummings’ drepende uttalelser under den sju timer lange høringen onsdag:

Om Johnsons koronastrategi i starten: «Titusener av mennesker som ikke hadde trengt å dø, døde».

«Titusener av mennesker som ikke hadde trengt å dø, døde». Om Johnsons dømmekraft: Boris Johnson kalte koronaviruset en skremselshistorie og tullet om at han ville bli injisert av koronaviruset på direkte-TV så alle kunne se at det ikke var noe å være redd for, hevder Cummings.

Boris Johnson kalte koronaviruset en skremselshistorie og tullet om at han ville bli injisert av koronaviruset på direkte-TV så alle kunne se at det ikke var noe å være redd for, hevder Cummings. Om Johnsons skikkethet: Boris Johnson sa på et møte at han heller ville se likene hope seg opp enn å gå inn for en tredje lockdown, ifølge Cummings. (Dette er benektet av Johnson).

Boris Johnson sa på et møte at han heller ville se likene hope seg opp enn å gå inn for en tredje lockdown, ifølge Cummings. (Dette er benektet av Johnson). Om Johnsons skikkethet: «Kjernen av problemet var at jeg anså ham som uskikket for jobben. Og jeg prøvde å lage en struktur rundt ham for å forsøke å stoppe det jeg mente ville vært dårlige avgjørelser, og presse ting gjennom mot hans ønsker», sa Cummings.

«Kjernen av problemet var at jeg anså ham som uskikket for jobben. Og jeg prøvde å lage en struktur rundt ham for å forsøke å stoppe det jeg mente ville vært dårlige avgjørelser, og presse ting gjennom mot hans ønsker», sa Cummings. Om kaoset i regjeringen i mars 2020, da man vurderte strategi: Regjeringsstatsråd Mark Sedwill skal ifølge Cummings ha foreslått for Johnson: «Statsminister, du bør gå på TV i morgen og forklare planen om flokkimmunitet og si at det er som med «vannkopp-fester». Vi må sikre at folk får denne sykdommen slik at vi får flokkimmunitet innen september».

Regjeringsstatsråd Mark Sedwill skal ifølge Cummings ha foreslått for Johnson: «Statsminister, du bør gå på TV i morgen og forklare planen om flokkimmunitet og si at det er som med «vannkopp-fester». Vi må sikre at folk får denne sykdommen slik at vi får flokkimmunitet innen september». Om helseminister Matt Hancock: «Hancock burde vært sparket for minst 15–20 ting».

Dominic Cummings under høringen rundt regjeringens covid-19-respons onsdag 26. mai. (REUTERS TV/Reuters)

Statsminister Boris Johnson sa torsdag «ingen kommentar» på spørsmål om hva han har å si til Cummings’ kommentarer, og på spørsmål om hvorvidt han er skikket til å være statsminister, sa Johnson:

– Noen av kommentarene jeg har hørt har ingen rot i virkeligheten.

Sinne og lettelse

Anklagene fra Cummings er ekstremt alvorlige, sier BBCs politiske redaktør, Laura Kuenssberg.

– Det er første gang noen som utøvde betydelig makt har sagt offentlig at titusener av mennesker har mistet livet i dette landet unødvendig, påpeker Kuenssberg.

Hun sier i podkasten Newscast at mange beretninger om Johnsons holdninger og utsagn om koronaviruset tidlig i pandemien som ligner på det Cummings forteller, har kommet fra flere hold tidligere, men da ikke fra åpne kilder.

Flere pårørende til personer som døde på av covid-19 tidlig i pandemien er nå sinte og opprørte, melder BBC. Men noen uttrykker også lettelse.

– Mange i vår gruppe ble veldig opprørte og sinte, men min reaksjon var lettelse. Fordi jeg følte sannheten endelig kom ut, sier Fiona Kirton, medlem av en støttegruppe for pårørende av mennesker som har dødd av covid-19.

Omstridt start

Den britiske regjeringen og Johnson fikk tidlig sterk kritikk for å ha kommet for sent i gang med nedstengninger våren 2020, da koronapandemien hadde kommet til landet. Landet innførte restriksjoner senere enn mange andre land i Europa.

Først fredag 20. mars 2020 ble skolene stengt i Storbritannia – en hel uke etter Norge, for eksempel. Samme dag varslet statsminister Boris Johnson at puber, restauranter, kinoer, teatre og treningssentre måtte stenge.

En grunn var tanken om at flokkimmunitet var beste strategi, fordi enkelte forskere hadde ment dette.

Cummings sier at det i ettertid er klart at landet burde stengt ned allerede første uka i mars i fjor, og tar selvkritikk på at han ikke «trykket på panikk-knappen» tidligere enn han gjorde. Ifølge Cummings hadde Johnson allerede 14. mars fått beskjed om at modeller som viste at toppen av bølgen var veldig mange uker unna, var feil. Johnson fikk beskjed om at helsevesenet kunne kollapse innen få uker med mindre det ble handlet svært raskt.

«Hjernen bak brexit-seier»

Cummings var lenge Boris Johnsons viktigste og mektigste rådgiver. Den kontroversielle Cummings fikk mye av æren for at Johnson blant annet klarte å vinne et avgjørende valg i desember 2019 som gjorde at Johnson kunne banke gjennom brexit.

Cummings er blitt beskrevet som både eksentrisk, gal og briljant, og det ble til og med laget et eget TV-drama om ham på HBO, «Brexit – The Uncivil War», der han ble spilt av skuespiller Benedict Cumberbatch, og som handlet om hvordan Cummings klekket ut en strategi for «leave»-siden foran folkeavstemningen i 2016. Etter at Johnson ble statsminister, fikk Cummings jobben som hans seniorrådgiver. Oppgaven var å sørge for å dra brexit i land, og det lyktes Johnson med.

I november 2020 ble Cummings tvunget ut av jobben i Downing Street, etter en intern maktkamp. I den sto Cummings og personer rundt ham på den ene siden, og personer rundt Carrie Symonds på den andre siden. Symonds er Johnsons forlovede og tidligere pressekontakt i Det konservative partiet.

Men hvorfor trakk ikke Cummings seg fra jobben, dersom han var så kritisk til statsministeren og andre i regjeringen gang på gang? Svaret fra Cummings var at han trodde han kanskje kunne endre ting fra innsiden.

At Cummings har et bittert forhold til Johnson er en viktig kritikk mot ham etter uttalelsene, fordi det må tas med i betraktning om hvorvidt alt han sier er sant, har flere påpekt.

– På kort sikt vil regjeringen neppe gjøre annet enn å avfeie påstandene. Men uansett hva motivasjonene hos Dominic Cummings er, kan ikke de mange påstandene som nå er ytret i offentligheten bli viftet vekk, mener BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg.

– Et vitnesbyrd fra en mann som satt midt i hjertet av katastrofen kan være forvridd på grunn av en vendetta, men dette gir oss også et innsyn i hvordan Storbritannia styres som er skremmende sannsynlig, skriver The Guardian på lederplass.

