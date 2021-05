Beslutningen ble tatt av en ekspertkomité i EMA under et ekstramøte fredag.

Pfizer/Biontechs koronavaksine er den første som er godkjent for bruk på personer under 16 år i Europa. USA og Canada har allerede åpnet for at barn ned til tolv år kan få den.

Ifølge produsenten har studier vist at vaksinen gir god beskyttelse også hos barn.

[ FHI: Alle over 18 år trolig ferdigvaksinert 19. september ]