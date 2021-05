Vil ikke la russere se dette kysset

En representant for påtalemyndigheten i St. Petersburg går inn for å forby en Dolce & Gabbana-annonse som viser to kvinner som kysser hverandre. Saken er omtalt i flere internasjonale medier, blant annet av CNN.

Instagram-videoen som skaper reaksjoner i Russland var en del av Dolce & Gabbanas globale «Love is Love»-kampanje i forkant av Valentinsdagen tidligere i år. Det italienske motehuset har takket nei til å uttale seg om saken, skriver nyhetsbyrået Reuters.

«Vi fortsetter å feire kjærligheten, inspirert av #DolceGabbana-annonsene fra 90-tallet», skriver det italienske motehuset i Instagram-posten som ble publisert i forbindelse med Valentinsdagen i år.

Ifølge pressetjenesten til domstolen i St. Petersburg kommer initiativet om forbud i Russland som følge av en klage fra Mikhail Romanov. Han sitter i den russiske nasjonalforsamlingen for partiet Forent Russland, som regnes som president Vladimir Putins parti.

«Propaganda»

Pressekontoret uttaler videre at videoen «inneholder informasjon som avviser familieverdier og propaganderer ikke-tradisjonelle seksuelle forhold». Homofili er ikke forbudt i Russland, men landet vedtok i 2013 en lov mot «propaganda mot mindreårige om utradisjonelle forhold». I utgangspunktet er det forbudt å snakke positivt om eller vise kjærlighet mellom to av samme kjønn, forteller Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualmangfold.

– Kyssingen mellom likekjønnede par som vi ser i disse annonsene blir sett på som promotering av homoseksualitet. Antipropaganda-loven og politikeres retorikk har ført til økt diskriminering, hatvold og forfølgelse av LHBT-personer, og mange som blir utsatt for dette lar også være å melde hendelsene videre til politiet av frykt for videre trakassering, sier Gjestvang til Dagsavisen.

Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI. (FRI)

«LGBTQ+ Travel Safety Index» som rangerer 150 land fra best til verst for LHBT-personer, plasserer Russland på 110 plass. Til sammenligning er Sverige på andre plass og Norge på tiende. Gjestvang påpeker at når maktpersoner kan forby et kyss i en reklame sier det noe om hvilket voldsomt press russiske LHBT-personer står i, når det gjelder å ikke kunne vise for omgivelsene hvem de er og gjøre ting som vi i Norge tar for gitt.

Barents Pride

– Eksempelvis å holde hender med kjæresten din, og gi hen et kyss i all offentlighet. FRI arrangerer Barents Pride i Kirkenes hvert år, hvor vi inviterer våre russiske venner over grensen for å feire Pride og gi dem muligheten til å oppleve hvordan det er å leve mer åpent. Det tar bare tre timer å kjøre fra Kirkenes til Murmansk, men med tanke på forskjellen i muligheten til å leve et godt liv som seg selv, virker reisen enda lengre, sier Gjestvang.

Mandag kom nok en uttalelse der det ble understreket at påtalemyndighetens krav om forbud også inkluderer et bilde, fra den samme Dolce & Gabbana-bildeserien på Instagram, som viser to unge menn som kysser hverandre, skriver CNN. Pressekontoret opplyser at videre utvikling i saken vil bli offentliggjort 7. juni.

Russlands forbud mot «homoseksuell propaganda»

11. juni 2013 vedtok Russlands statsduma en lov om «homoseksuell propaganda mot mindreårige».

Loven forbød spredning av informasjon om homofili til personer under 18 år. Den som bryter loven, risikerer høye bøter.

Loven forbyr i praksis homoparader og andre offentlige markeringer til støtte for homofili. Kritikerne frykter at loven vil bli brukt til å rettferdiggjøre vilkårlig straffeforfølging av homofile.

Homofili ble avkriminalisert i Russland i 1993 og fjernet fra listen over psykiske lidelser i 1999.

Kilde: NTB

