Fast & Furious-stjerne ber Kina om unnskyldning

Skuespiller og fribryter John Cena spiller Vin Diesels bror Dom Toretto i «F9», den niende filmen i Fast & Furious-filmserien. I et intervju med den taiwanske TV-stasjonen TVBS, sa han følgende på mandarin: «Taiwan er det første landet som kan se F9».

Denne uttalelsen slo kraftig tilbake på filmstjernen, ifølge CNN.

Taiwans forhold Kina har helt siden nasjonalistenes nederlag i borgerkrigen i 1949 vært meget anstrengt. Folkerepublikken anser Taiwan som en del av Kina og har i alle år opptrådt truende overfor regimet i Taiwan, skriver snl.no.

[ Blockbuster-heltene er tilbake ]

Tirsdag ga Cena en uforbeholden unnskyldning på Weibo, Kinas svar på Twitter. Han nevnte ikke Taiwan ved navn, men sa at han «gjorde mange intervjuer» og beklaget at han hadde gjort en feil «Jeg må si at det er veldig, veldig, veldig, veldig viktig at jeg elsker og respekterer Kina og det kinesiske folk enda mer».

John Cena apologized in Chinese on Sina Weibo after calling Taiwan a country during an interview promoting Fast & Furious 9 pic.twitter.com/dzRKIYgEzL — Joe Xu (@JoeXu) May 24, 2021

Cenas video har gitt 7000 reaksjoner på Weibo, flere er fortsatt kritiske: «Vær så snill å si på kinesisk at ‘Taiwan er en del av Kina’, ellers vil vi ikke akseptere (unnskyldningen)». Andre er mer tilgivende, skriver CNN. En bruker viser til at Cena har brukt flere år på å lære kinesisk: «Når jeg ser hans tidligere intervjuer, føler jeg at han virkelig liker Kina. Han sa noe galt, og betalte prisen. Han skiller seg fra andre utenlandske skuespillere som ikke våger å svare eller har andre politiske meninger».

[ Liker man å se kjempedyr denge løs på hverandre, er «Godzilla vs Kong» et episk basketak ]

Kina er verdens nest største kinomarked, og «Fast & Furious»-filmserien har blitt tatt godt imot av det kinesiske kinopublikummet. Sist helg dro «F9» inn nesten 136 millioner dollar i Kina, noe som bidro kraftig til det som nå er den beste åpningshelgen for en Hollywood-film under pandemien, skriver CNN.

Cenas unnskyldning har også ført til kraftige reaksjoner på Twitter, der handlingen blant annet omtales som pinlig og feig. Den konservative radioverten John Walsh, som har en fortid i den amerikanske kongressen, kaller Cenas beklagelse patetisk.

Hold deg oppdatert. Få nyhetsbrev fra Dagsavisen!