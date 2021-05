Titusenvis vil kaste henne ut av Huset etter holocaust-uttalelse

Det var i et intervju med ytre høyre-kanalen Real America’s Voice at omstridte Taylor Greene sammenlignet påbud om munnbind med holocaust.

– Du vet, vi kan se tilbake på en tid i historien hvor folk ble tvunget til å bruke en gullstjerne, og de ble behandlet som annenrangs borgere, til den grad at de ble satt på tog og tatt til gasskamre i Nazi-Tyskland. Og dette er akkurat den type overgrep som Nancy Pelosi snakker om, sa Taylor Greene.

Uttalelsene har vakt harme blant mange, blant annet hos partifellen Liz Cheney, og nå melder Business Insider at en fersk underskriftskampanje hos change.org har fått støtte fra over 60.000 mennesker som ønsker at republikanernes minoritetsleder Kevin McCarthy skal fjerne 46 år gamle Taylor Greene fra Huset. 46-åringen har foreløpig ikke svart på nettstedets henvendelser i saken.

Greene, en ivrig støttespiller av ekspresident Donald Trump, uttalte i tillegg i intervjuet at toppdemokraten Nancy Pelosi «er mentalt syk».

Mannen bak underskriftskampanjen, krigsveteranen David Weissman, var tidligere Trump-supporter, men har siden blitt Demokrat.

– Jeg har realistiske forventninger rundt denne underskriftskampanjen. Men jeg er uenig med dem som tenker at dette er en dårlig idé. Jeg mener uakseptabel atferd ikke bør ignoreres, sier han til Newsweek.

Marjorie Taylor Greene ble i februar fjernet fra alt komitéarbeid i den amerikanske Kongressen. Dette fordi hun blant annet hadde støttet opp om konspirasjonsteorien QAnon, samt antydet at flere masseskytinger var iscenesatt.

