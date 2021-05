Forskere skjøt bjørnedyr ut av pistol i over 3000 kilometer i timen

Bjørnedyr er kjent som verdens mest hardføre dyr. De kan overleve uten vann i årevis, nedfrysing til minus 272 grader, oppvarming til 151 grader, 1000 ganger større doser radioaktivitet enn mennesker, samt vakuum og trykk som er 6000 ganger større enn på landjorden, skriver Illustrert Vitenskap.

Men selv om de tilsynelatende er usårlige, har også bjørnedyrs tåleevne en grense. Forskere skjøt ut beholdere av bjørnedyr gjennom en høyhastighetspistol for å se hvor mye trykk de kunne tåle, ifølge Business Insider.

[ Forskere har funnet ut hvor mange bobler det er i et glass øl ]

Testene viste at bjørnedyrene kunne bli vekket til live etter å ha blitt skutt ut i en fart på hele 2000 miles per hour, tilsvarende drøyt 3200 kilometer i timen, men at sammenstøt etter hastigheter over dette ble for mye for dem. Det forklarer Alejandra Traspas, astrokjemiker ved Queen Mary-universitet i London, til nettstedet. Trykket som oppleves ved sammenstøt i 3200 kilometer i timen, kan for øvrig sammenlignes med at 40.000 mennesker står på ryggen din – samtidig.

– Men de tålte ikke mer enn dét. Da ble de bare til en mos, sier Traspas til Science.

Få mer bakgrunnsstoff og se hele saken hos Business Insider her.

[ Etter sju måneder måtte Pål Skar gi opp utestedet han drev. To dager etter kom beskjeden om gjenåpning av Oslo ]

Lær mer om bjørnedyr i videovinduet under.

---

Fakta om bjørnedyr:

Bjørnedyr er små, mikroskopiske dyr, 0,2 – 0,8 mm lange, de største opptil 2 mm lange. De har en fasong som kan minne om en bjørn. Finnes på land i moser, lav og jord, og i sedimenter i fersk- og saltvann. De er utbredt over hele jorden, inkludert Antarktis, og er kjent for sin overlevelsesevne. Bjørnedyr utgjør en egen rekke i dyreriket.

Bjørnedyr har levd på jorden siden Karbon for mer enn 520 millioner år siden. Dette deler de med fløyelsdyr, som de også er fjernt beslektet med.

Det er kjent ca. 1100 arter på verdensbasis. Noen arter lever i havet, hvor de sitter mellom sandkorn på forskjellig dyp. Under norske forhold er det ifølge Artsdatabanken per 2016 funnet 25 arter i ferskvann, 104 terrestriske arter i fuktig vegetasjon, og 7 marine arter, men man tror at flere ikke er oppdaget. Til de mest ekstreme steder man kan finne bjørnedyr, hører smeltevannshull på isbreer.

(Kilde: Store Norske Leksikon)

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!