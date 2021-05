– Hviterusslands president tvang ned Ryanair-fly for å pågripe regimekritiker

Pratasevitsj er en kjent regimekritiker og tidligere redaktør i den opposisjonelle kanalen Nexta på Telegram. Søndag var han passasjer i et Ryanair-fly som tok av fra Aten med kurs mot Litauens hovedstad Vilnius.

Men da flyet kom inn i hviterussisk luftrom, ble det omdirigert og landet i stedet på en flyplass utenfor den hviterussiske hovedstaden Minsk, der Pratasevitsj ble pågrepet, ifølge Nexta.

Det statlige hviterussiske nyhetsbyrået Belta melder at president Aleksandr Lukasjenko personlig beordret et jagerfly på vingene for å eskortere flyet til Minsk. Begrunnelsen var at det angivelig var sprengstoff om bord og at flyet måtte nødlande. Flyet ble deretter gjennomsøkt uten at det ble funnet bomber eller lignende.

Ryanair: Utenfor vår kontroll

Ryanair bekrefter at et av deres passasjerfly ble omdirigert til å lande i Hviterussland og sier det var en hendelse utenfor deres kontroll.

– Flyet fikk beskjed fra hviterussiske myndigheter om en mulig sikkerhetstrussel om bord, og det ble omdirigert til å lande på en flyplass nær Minsk, sier Ryanair i en uttalelse og legger til at ingenting mistenkelig ble funnet.

– Ryanair har varslet relevante nasjonale og europeiske sikkerhetsbyråer, og vi beklager på det sterkeste overfor alle berørte passasjerer fro denne beklagelige forsinkelsen, står det videre i uttalelsen.

Stemplet som terrorist

Pratasevitsj lever som mange andre framtredende hviterussiske opposisjonelle, i eksil i Litauen. President Lukasjenko og hans regime har slått hardt ned på all opposisjon, og Pratasevitsj har blitt stemplet som terrorist av regimet.

Nexta har hatt en sentral rolle i å organisere opposisjonen under de omfattende protestene mot Lukasjenko som har pågått siden i fjor sommer.

Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja skriver på Twitter at hviterussiske myndigheter fikk flyet til å lande slik at de kunne pågripe Pratasevitsj.

Søreide: Sjokkerende

– Det er sjokkerende og totalt uakseptabelt at det hviterussiske regimet tvinger et passasjerfly ned i Minsk for å arrestere en regimemotstander. Roman Pratasevitsj må løslates umiddelbart, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en uttalelse sendt til NTB.

Det har også kommet reaksjoner fra en rekke andre land og fra EU som alle fordømmer hendelsen og krever Pratasevitsj løslatt. Polens statsminister Mateusz Morawiecki går så langt som å kalle det «statlig terrorisme».

Helsingforskomiteen reagerer sterkt

Også den norske Helsingforskomiteen reagerer og ber om at en internasjonal granskning umiddelbart blir satt i gang.

– Vi fordømmer på det sterkeste denne operasjonen som bare kan sees på som internasjonal terrorisme, sier Berit Lindeman, fagsjef i Helsingforskomiteen.

– Dette framstår som en nøye orkestrert operasjon for at Lukasjenko skal slå klørne i en journalist fra Nexta, en sentral aktør for avsløringene av overgrepene til hans regime. Samtidig har flyet og alle passasjerene om bord blitt satt i stor fare.

