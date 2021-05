Mer smittsom indisk variant sprer seg – truer videre gjenåpning

Gleden var stor da restauranter og puber 17. mai kunne starte servering innendørs igjen i Storbritannia.

17. mai var en lenge varslet dato for trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan, da også flere andre restriksjoner ble lettet på. Smittetrykket har gått drastisk ned etter en sterk nedstengning og et raskt vaksineringstempo, og er nå lavere i Storbritannia enn i samtlige EU- og EØS-land. Hele 70 prosent av alle personer over 18 år har nå fått minst en vaksinedose i Storbritannia, og landet tilbyr nå første dose til personer under 40 år.

Statsminister Boris Johnson har lagt opp til siste trinn i gjenåpning etter 21. juni. Men økning av den indiske varianten kan føre til en ny bølge dersom ikke tiltak gjennomføres. (JEREMY SELWYN/AFP)

Men én faktor skaper en økende bekymring, og fører til tvil om hvorvidt statsminister Boris Johnson kan gå videre med sin gjenåpning slik planen er: Den såkalte indiske varianten.

Den har skapt smitteutbrudd flere steder i landet, og man regner med at den vil ta over som den dominerende varianten. Frykten er en tredje bølge i sommer dersom den ikke holdes i sjakk mens vaksineringen pågår.

[ Hvorfor blir noen få smittet tross vaksine? Dette kan gjøre deg mer utsatt (+) ]

Kanskje 50 prosent mer smittsom

Varianten kalles den indiske varianten fordi den først ble oppdaget i India. Eksperter mener den er mer smittsom enn den såkalte britiske varianten, som i Storbritannia kalles Kent-varianten fordi det var der den først ble oppdaget. Den har vært totalt dominerende de siste månedene.

Hvor mye mer smittsom den indiske varianten er, vet man ikke sikkert ennå, men den britiske regjeringens rådgivere mener det er realistisk at den er 50 prosent mer smittsom enn den britiske varianten – tallet kan også være noe høyere eller lavere.

I de ulike områdene i England der den er oppdaget, har smitten økt raskt. Enkelte eksperter er nå derfor bekymret for at lettelsene som nå er innført kan øke smitten ytterligere. En ekspertgruppe som gir råd til regjeringen sier at en svært smittsom variant «kan føre til en veldig betydelig smittebølge, potensielt høyere enn man så i januar 2021, dersom det ikke gjøres tiltak».

Det er ikke fastslått at varianten er farligere enn andre varianter – det er et økt antall smittede som eventuelt vil føre til økte alvorlige sykdomstilfeller.

Usikker gjenåpning

Nå balanserer siste fasen av gjenåpningen på en knivsegg, mener professor Neil Ferguson, som er medlem av en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe.

I motsetning til regjeringen i Norge, som har knyttet gjenåpningsplanen til situasjonen til enhver tid uten å ville nevne datoer, har Boris Johnson datofestet trinnene i gjenåpningsplanen i form av «tidligste dato». Neste trinn skal innføres «tidligst 21. juni». Det vil bli en tilnærmet full gjenåpning der alle begrensninger på sosial kontakt opphører, og man åpner opp de resterende aktiviteter som nattklubber og letter restriksjonene på store arrangementer. Regjeringen har med sin «tidligste dato»-strategi ikke bundet seg til datoen, men de andre trinnene har gått som planlagt på tidligst mulige dato.

Regjeringen har sagt at planen forutsetter at smittesituasjonen tillater det. Samtidig vil det trolig koste Boris Johnson mye politisk å gå tilbake på den tydelige og optimistiske planen.

Nå vurderes likevel noen justeringer før neste trinn, skriver The Guardian. Regjeringen vurderer å utsette opphevingen av alle regler om sosial kontakt, men ingenting vil bli avgjort før 14. juni, ifølge helseminister Matt Hancock.

– Vi har alltid visst at en av tingene som potensielt kan slå oss ut av sporet vil være en ny variant, sier Hancock.

[ Norsk forsker: – Kanskje bare Norge og noen få andre land som oppnår flokkimmunitet (+) ]

Trapper opp vaksiner

Nå trappes vaksineringen derfor spesielt opp i områder der den indiske varianten har spredt seg. Selv om mange briter nå er vaksinert, utgjør de som er igjen fortsatt en risiko for spredning og påfølgende alvorlig sykdom og dødsfall.

Man vet ikke ennå hvor godt vaksinene beskytter mot den indiske varianten, men det kan se ut som de beskytter mot den. En foreløpig laboratoriestudie som ble presentert for få dager siden antydet at vaksinene fra Moderna og Pfizer er svært effektive også mot den indiske virusvarianten.

Det er likevel eksempler på personer som har fått en koronavaksine som likevel har blitt syke med denne varianten, slik man også har sett med andre varianter. I Storbritannia er det AstraZeneca, Pfizer og Moderna som er tatt i bruk. Britiske forskere undersøker nå også effekten av å gi en tredje dose, og det vurderes å gjøre dette etter hvert for sårbare personer.

Det vil være et kappløp mellom vaksinering og spredning av den indiske varianten i ukene som kommer, og håpet er at man klarer å hindre en stor spredning innen enda flere er vaksinert. Ganske unge mennesker blir nå tilbudt vaksine: I England gjelder det personer over 34 år, i det meste av Wales helt ned til 18 år, i Nord-Irland personer over 25 år og i Skottland dem over 30 år.

[ Kun ett land i Syden har lavere smitte enn Norge nå: Her er oversikten over smitten i Europa ]

Norge følger med

I Norge var det per 11. mai registrert 20 tilfeller av den indiske varianten. Norge følger nøye med på hva som skjer i Storbritannia, sier helseminister Bent Høie (H).

– Det er klart at det bekymrer oss, sa Høie til NTB nylig.

I en rapport fra Helsedirektoratet 4. mai fastslås det at «den økende bekymringen knyttet til den indiske varianten må vurderes i sammenheng med den potensielle risikoen for redusert vaksineeffekt og økt smittsomhet».

– Per nå kan det fremstå som om det er behov for tyngre tiltak for å bremse spredning av den indiske varianten enn eksempelvis av den britiske varianten. Dersom den indiske varianten får feste i Norge kan det derfor bli krevende å gjennomføre en nedtrappingsplan som planlagt, heter det i rapporten.

Hold deg oppdatert – få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen