Kun ett «Syden-land» har lavere smitte enn Norge nå

Fortauskafeene åpnet endelig i Frankrike denne uka – en av flere lettelser i restriksjoner som nå gjennomføres i en rekke land i Europa. Europa ser mer optimistisk på sommeren, og onsdag ble diplomater fra EU-landene enige om at grensene skal åpnes for fullvaksinerte som vil på ferie i et annet land i sommer – det vi si at de kan reise mellom disse landene uten å måtte gå gjennom karantene. Avtalen må godkjennes av EUs ministerråd.

EU-kommisjonen sier dette tiltaket vil bidra til å gjenoppta reisevirksomheten i EU.

Men hvordan står det egentlig til med smittesituasjonen i Europa akkurat nå?

Mer smitte enn i Norge

Alle de typiske ferielandene sør i Europa har hatt en synkende smitte, ifølge de siste tallene fra European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), når man ser på antall smittede per 100.000 over siste registrerte 14-dagersperiode og sammenligner med perioden før.

Det er likevel bare ett av disse landene i sør som har lavere smitte enn Norge, ifølge samme statistikk: Portugal. Mens Norge i denne statistikken er oppført med 108 smittede per 100.000, er tallet for Portugal 49.

Slik er smittesituasjonen i de største ferielandene sør i Europa nå (antall smittede per 100.000 innbyggere):

Kypros: 797

Kroatia: 535

Frankrike: 414

Hellas: 269

Italia: 249

Spania: 196

Portugal: 49

NB: Tallene er hentet fra uke 17 og 18, som var i månedsskiftet april/mai, og det kan derfor være at det har skjedd endringer de siste par ukene. Når man ser på smittetall må man dessuten alltid ta forbehold om at testkapasiteten kan variere fra land til land, og at dette påvirker smittetallene.

Få er «trygge» foreløpig

Det ligger også an til en endring i kriteriene for at et land skal defineres som «trygt», melder nyhetsnettstedet Politico. I dag må et land ha færre enn 25 smittede per 100.000 innbyggere over en 14-dagersperiode for å bli definert som trygt, men forslaget er at dette skal heves til færre enn 75 per 100.000.

Selv ifølge denne oppmykningen vil bare tre land i EU/EØS oppfylle dette for øyeblikket dersom man ser på statistikken fra ECDC: Finland (53), Portugal (49) Island (24). (Se faktaboks). Storbritannia ligger enda lavere med 22, men er ikke med i EU eller EØS.

– Gledelig

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener enigheten om bruken av vaksinepass i EU er et stort skritt framover.

– Det er gledelig at EU har kommet såpass langt i å samordne arbeidet med bruk av vaksinepass. Det å få til en felles løsning vil gjøre det enklere å åpne på tvers av land i Europa, sier Guldvog til NTB.

EU planlegger å ha en løsning for et koronapass klart innen 21. juni. Ifølge Guldvog jobber nå hvert EU-land med å få på plass egne løsninger for et verifiserbart koronasertifikat, koblet opp mot de ulike landenes registre. Han sier Norge har en plan om å ha ferdig en første versjon rundt 8. juni, men den må bearbeides videre for å bli kompatibel med EUs løsning.

Hvilken betydning dette vil ha for karantenereglene både i EU og i Norge, er foreløpig ikke avklart, ifølge Guldvog. Men ulike land vil trolig operere med noe ulike regler, tror han.

– Enkelte land har for eksempel veldig ulik kapasitet når det gjelder testing. Det jobbes også med hvorvidt enkeltland skal kunne kreve én eller to vaksinedoser og hvilke test- og karanteneordninger som vil gjelde, sier han til NTB.

Det kan bety at det i enkeltland kan komme til å bli lempet på kravet om fullvaksinasjon. I de fleste land, som i Norge, er det kun de aller eldste i befolkningen som har rukket å få to doser allerede. Slik vil det også være når sommerferien starter. Dersom kravet skal være fullvaksinasjon vil det dermed ikke være mange som kvalifiserer til utenlandsreising uten karantene i sommer.

I Norge regnes man som beskyttet tre uker etter første vaksinedose. Regjeringen i Norge har valgt å forlenge intervallet mellom første og andre dose til opp til 12 uker.

Det legges uansett opp til at barn som er for unge til å få vaksine kan reise med sine foreldre dersom de har fått en negativ koronatest 72 timer før reise, melder Politico.

Briter til Portugal

Enkeltland har uansett innledet egne regler og innordninger for reising. I Storbritannia kunngjorde statsminister Boris Johnson for lenge siden at det fra 17. mai ville være mulig å komme hjem fra såkalt «grønne land» uten karantene (men med testing). Den britiske regjeringen har egne regler for nasjonene i den britiske unionen, og har for øyeblikket satt 12 land i verden på denne grønne listen for innreise til England. Blant dem er bare tre land i Europa: Portugal, Færøyene og Island.

Men selv om Storbritannia har satt disse landene som grønne med tanke på hjemkomst til Storbritannia, er ikke veien automatisk åpen for å reise dit for britene: Det forutsetter at landene faktisk tillater innreise derfra. Det gjør for eksempel ikke Australia og New Zealand, som står på listen.

Derimot har Portugal akseptert britiske turister uten karantenekrav, men forutsatt negativ test, og denne uka kom solhungrige briter til landet i sør.

---

Smittetrykket i Europa

Antall registrerte smittetilfeller per 100.000 innbyggere i uke 17 og 18 i EU og EØS-land pluss Storbritannia, i synkende rekkefølge:

Luxemburg: 802

Kypros: 797

Litauen: 599

Nederland: 565

Sverige: 558

Kroatia: 535

Latvia: 453

Slovenia: 429

Frankrike: 414

Estland: 373

Belgia: 354

Tyskland: 274

Hellas: 269

Italia: 249

Østerrike: 242

Tsjekkia: 236

Ungarn: 214

Danmark: 200

Spania: 196

Polen: 191

Liechtenstein: 185

Bulgaria: 182

Irland: 124

Norge: 108

Slovakia: 105

Romania: 99

Finland: 53

Portugal: 49

Island: 24

Storbritannia: 22 *

Kilde: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (minus Storbritannia). * Kilde Storbritannia: Den britiske regjeringens nettside: gov.uk. Tallene i Storbritannia gjelder for en periode på 7 dager, ikke 14, som resten.

---